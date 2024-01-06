Destek ödemesinde yeni gelir

Türkiye'de dezavantajlı kesimlere devlet tarafından düzenli maddi destekler yapılıyor. Aralık ayında asgari ücretin yüzde 49.11 artırılması sonrasında birçok hesap yeniden yapılmaya başlandı. Dün açıklanan Aralık enflasyonu sonrasında da hem emeklilere hem de memurlara yapılacak zam oranları da netleşmiş oldu.Hem asgari ücret hem de memurlara ve memur emeklilerine yapılacak artış oranı sosyal desteklerden faydalanan vatandaşları da ilgilendiriyor. Memurlara yapılan artış, onların aldıkları destekleri aynı oranda artırırken asgari ücretteki değişiklik ise bu desteklerden yararlanma şartlarını yeniden belirliyor. İstenen gelir seviyesi artacağı için daha çok vatandaş sosyal yardımlardan yararlanacak.MEMURmaaşlarına yapılan yüzde 49.25 artışla birlikte tüm sosyal ödemeler aynı oranda artacak. Buna göre 65 yaş aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya çıkacak. Engelli ve yaşlı yakınına verilen evde bakım desteği ödemesi ise 5 bin 97 liradan yüzde 49.25 artışla 7 bin 608 liraya yükselecek.Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkacak. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına verilen aylık da 2 bin 797 liraya çıkıyor. Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya ulaşıyor. Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri kapsamında okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 614, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 421, ortaöğretimde okuyan için 3 bin 874 liradan 5 bin 782, yükseköğrenimde okuyan için 4 bin 358 liradan 6 bin 505 liraya çıkıyor. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 3 bin 614, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2 bin 891 liraya yükseliyor.konusu sosyal ödemeleri alabilmek için daha önce eve giren gelir seviyesinin daha düşük olması istenirken Asgari ücret artışı ile bu seviyeler de yüzde 49.11 oranında artmış oldu. Böylece daha yüksek geliri olanlar için de desteklerden yararlanma imkanı doğacak ve ihtiyacı olan vatandaşları sosyal desteklere ulaşması kolaylaşacak. Sosyal desteklerden yararlanma şartları eve giren gelirin hane başındaki kişi sayısına bölünmesi ile belirleniyor. Hesaplanan kişi başı gelir asgari ücretin üçte birinden az ise sosyal destek ödemeleri yapılıyor. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor.2023'ün ikinci yarısında kişi başına düşen gelir 3 bin 800 liranın altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyordu. Bu tutar da bu ay asgari ücretteki artışla 5 bin 667 liraya yükseldi.Evde yakınına bakanlara ödenen aylıktan yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da bu ay yeni asgari ücretle değişti. Gelir sınırı 7 bin 601 lira 55 kuruştan 11 bin 334 lira 75 kuruşa çıktı.Böylece eve giren gelir kişi başı 11 bin 334 lira 75 kuruştan düşük ise bu gelir bağlanacak.Tabi bakıma muhtaç kişinin en az yüzde 50 raporlu olması da gerekiyor. Engellilere ödenen aylıktan hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyordu.Bu tutar da bu ay devreye giren yeni asgari ücretle 5 bin 667 lira oldu. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına verilen aylıktan yararlanmak için de kişi başına düşen gelirin 3 bin 800 liradan az olması gerekiyordu, bu tutar da 5 bin 667 lira oldu.