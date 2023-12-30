Kendisi asgari etkisi azami

2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret belli oldu. Brüt 20.002 TL olan yeni asgari ücretin net rakamı ise 17.002 TL olarak uygulanacak. Yeni asgari ücret 7-8 milyon kadar işçinin maaşını direkt ilgilendirirken tüm çalışanların da gelirini artıracak. Sadece gelirleri değil borçlanmaların da rakamları değişecek. Yine işsizlik maaşından sigorta primlerine kadar tüm ödemeler yeni brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Asgari ücret 10 kadar geliri artırırken 5 ödemeyi de yükseltiyor. Yeni asgari ücretle birlikte değişecek bazı kalemler şöyle:

■ 10 GELİR ARTIYOR: ● Asgari ücret maaşları artıracak, ● Vergi dışı tutulacak kazanç artacak, ● Kıdem tazminatı artacak, ● Rapor parası zamlanacak, ● Analık ücretleri artacak, ● Yarı zamanlı ödenek artacak, ● Stajyere yeni ücret, ● İşsizlik maaşı yükselecek, ● İş arayanlara verilen destek artacak, ● BES'te devlet katkısının üst liminti artacak

■ 5 ÖDEME YÜKSELİYOR:

● Bağkur primi artacak, ● SSK primi artacak, ● GSS ödemesi artacak, ● İsteğe bağlı sigorta ödemesi artacak, ● Borçlanma miktarları artacak

NASIL ETKİLEYECEK?

■ TAZMİNAT MİKTARI: Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artıracak.

Aralık ayında ayrılan ile Ocak ayında ayrılan işçi arasında yüzde 50'ye yakın fark olacak. Memur maaşlarına yapılacak zam ise kıdem tazminatı tavanını yükseltecek.

■ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ:

Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak. Bundan analık parası alanlar da yararlanacak.

■ TÜM ÇALIŞANLARIN GELİRLERİ:

Asgari ücrete yapılacak artış sadece bu maaşı alanların değil tüm özel sektör çalışanlarının ücretlerini de yukarı çekecek. Asgari ücretten vergi alınmıyor olması bu sebeple elde edilen vergi gelirini de artıracak

■ İŞSİZLİK MAAŞI: İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Alt sınır asgari ücretin yüzde 40'ı üst sınır ise yüzde 80'i oluyor.

Zamla birlikte ödenekler de artacak.

■ DOĞUM, ASKERLİK BORÇLANMASI: Emeklilik için gün satın alanlar yani borçlananlar brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar aylık ödeme yapıyor.

BU MİKTAR DA YÜKSELECEK.

■ BAĞ-KUR, İSTEĞE BAĞLI, GÜNDELİKÇİ PRİMLERİ: Kendi namına çalışanlar ile isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin prim ödemeleri de asgari ücretle birlikte yükselecek.

■ GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ: Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar olan GSS primi zamla birlikte yükselecek.

■ YAŞLILIK, EVDE BAKIM, ENGELLİ MAAŞINDAN YARARLANMAK İÇİN GELİR SINIRI: Bu tür sosyal ödemelerin verilmesi için haneye giren gelir miktarı da asgari ücretle belirleniyor. Böylece bu rakamlar da yükselecek.

■ STAJYER ÜCRETLERİ: Stajyerlere ödenen maaşlar da asgari ücrete göre belirlendiği için yeni yılda farklı rakamlar ödenecek.

■ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ:

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. Dolaylısıyla en düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor.

En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Bu yüzden kısa çalışma ödeneği de asgari ücretle birlikte artacak.

ASGARİ ÜCRET HESABI

Brüt asgari ücret: 20.002,50 TL SGK primi (%14) : 2.800,35 TL İşsizlik primi (%1) : 200.003 TL Kesintiler toplamı: 3.000.38 TL Net asgari ücret: 17.002,12 TL

İŞVERENE MALİYET

Asgari ücret: 20.002,50 TL SGK primi (%15.5) : 3.100,39 TL İşsizlik primi (%2) : 400.5 TL İşverene maliyet: 23.502.94 TL İşverene destek: 700 TL

1 YILLIK ARTIŞ YÜZDE YÜZ

1 Temmuz 2023: 11.402 1 Ocak 2024: 17.002 Artış oranı: Yüzde 49.11 Artış miktarı: 5.600 TL 1 Ocak 2023: 8.506 TL 1.Ocak 2024: 17.002 TL Artış oranı: Yüzde 99.88 Artış miktarı: 8.496 TL