Gelirler artıyor, hesaplı borçlanma dönemi bitiyor

Yılın son haftasına girdiğimizde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli kararlar da alınmış olacak. Emekliler, işçiler, EYT'liler ve emekli olmak isteyenler için önemli kararlar bu hafta verilecek. 2023 yılının da son haftasına girdik.Bu son hafta milyonlarca vatandaş için yoğun geçecek. Emekliler, işçiler, çalışanlar, EYT'liler ve emeklilik için gün sayanlarla ilgili önemli kararlar bu hafta verilecek. Şimdi bunlara tek tek bakalım.emeklilere ödenen 5000 TL'lik bu yıla özgün ikramiyenin kapsamı genişletildi. Kalan 4.7 milyon emekli de bu ikramiyeyi alacak. Şimdiye kadar 10 milyondan fazla emekliye 44 milyar liranın üzerinde ödeme yapılırken kalan 4.7 milyon emekliye de 24 milyar lira ödenecek. Söz konusu ödemelerle ilgili yasal düzenleme Salı gününden itibaren Meclis'te görüşülecek ve yürürlüğe girecek. Ödemelerin yıl sonuna yetiştirilmesi söz konusu. Yetişmediği takdirde Ocak ayının ilk haftası paralar hesaplara yatırılacak.çalışanı direkt ilgilendiren ve 81 milyonu etkileyen asgari ücret için son toplantı yapılacak.Böylece 2024 yılında geçerli olacak brüt ve net asgari ücret rakamları açıklanmış olacak. İlk iki toplantıda yapılan görüşmelere göre asgari ücreti belirleyecek en önemli veri enflasyon olacak. Buna göre de yüzde 40'dan başlayarak yüzde 50'ye uzanan bir artış söz konusu olacak.Burada yüzde 45 artış ile net asgari ücret 16.500 lirayı geçerken yüzde 50 artış ile 17 bin lirayı geçmiş olacak.Edinilen bilgilere göre yüzde 45 artış ile net asgari ücretin 16.500 TL olması bekleniyor.Belirlenecek asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretin en geç 31 Aralık'ta resmi gazetede yayımlanması gerekiyor.ayının son haftası emeklilik için prim satın alacaklar için de kritik tarih.Askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanması yapacakların ödeyecekleri paralar brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanıyor. Aralık ayının sonuna kadar borçlanma başvurusunda bulunacak olanlar bu yılki asgari ücret üzerinden ödemelerini gerçekleştirecek. Ocak ayında başvuranlar ise yüzde 45-50 artması beklenen yeni asgari ücrete göre ödeme yapacak.Bu da 70 bin lirayı bulan fazla ödeme anlamına geliyor.O yüzden bu hafta sonuna kadar başvurunuzu yapıp ödeme emrini beklemek size kazandıracak.ayının son haftasında emeklilik dilekçesi vermek isteyenler için de iki formül bulunuyor. Eğer kıdem tazminatı alacaklarsa Ocak ayını beklemekte fayda var.Çalışmıyorlarsa bu ay dilekçe verildiğinde Ocak ayında maaş alırken Ocak ayında dilekçe verildiğinde Şubat ayında maaş alınacak ve 1 maaş kaçırılacak. Ancak enflasyon ve büyüme hızına bakıldığında Ocak ayında dilekçe verenlerin güncelleme katsayıları biraz daha fazla olacak.emekli ve 4.5 milyon kamu çalışanının 2024 yılının ilk 6 ayı için alacakları zam oranları da bu hafta sonunda belli olacak. 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklileri de enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı alacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 38 civarında çıkması bekleniyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurlar ve memur emeklilerinin farkı da yüzde 29'u geçecek.Toplu sözleşme ile birlikte artış yüzde 49'u geçecek. Enflasyon artışının dışında emeklilere ve kamu çalışanlarına refah payı verilmesi, taban maaşın artırılması, kök maaşlara kademeli seyyanen artış yapılması da gündemdeki formüller.