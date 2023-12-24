Emekliye 5 bin lira ödeniyor

Çalışan emeklilere ödenecek 5 bin lira ikramiye için önümüzdeki hafta süreç tamamlanacak. Sonra da 2 gün içinde ödemeler hesaplara geçecek. Peki kimler alacak? Nasıl ödenecek?

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hükümet tarafından ödenen 5 bin lira ikramiyenin ikinci kısmı için son haftaya girildi. Bilindiği gibi daha önce çalışmayan emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiye şimdi çalışan emeklilere de ödenecek. İşte ikramiye ile ilgili soruların cevapları.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

SGK'DAN yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.

5 BİN LİRALIK İKRAMİYENİN FARKI VAR MI?

BU yıl ödenen 5 bin liralık ikramiye Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla emeklilere ödeniyor. Bu yüzden hem miktar olarak hem de uygulama olarak bayram ikramiyelerinden farklılık gösterdi. Bu ikramiye sadece bu yıla özgü olarak ve tek seferliğine ödeniyor.

İKRAMİYE ÖNCE KİMLERE ÖDENDİ?

CUMHURİYET ikramiyesi ilk olarak 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında herhangi bir işte çalışmayan, ya da kendi işini yapmayan emeklilere ödendi. İlk çıkan yasada çalışan ya da kendi işini yapan emekliler ikramiye uygulamasının dışında kalmıştı.

HANGİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKTI?

İLK ikramiye ödenmesi sırasında başta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve ticaret odalarına kayıtlı olan emekliler çalışmadıkları halde ikramiye alamamışlardı. Çünkü çalışmamalarına rağmen bu kayıtlardan düşmedikleri için çalışıyor görünmüşlerdi. Konu Hükümetin gündemine gelince yeni bir yasa hazırlanarak kalan tüm emeklilere de ikramiye ödenmesine karar verilerek sorun çözüldü.

YASAL DÜZENLEME NE AŞAMADA?

bin liralık ikramiyenin ödenmesiyle ilgili ek yasal düzenleme Meclis'te görüşülen torba yasaya eklendi. 86 maddelik torba yasanın ilk 43 maddesi ile birlikte ikramiye yasası da geçti. Ancak yasanın kalan 43 maddesinin de çıkmasıyla yürürlüğe girecek. Bütçe görüşmeleri için ara verilen torba yasa önümüzdeki hafta yasalaşarak yürürlüğe girecek.

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENİR?

Yasal düzenlemenin 29'una kadar çıkması bekleniyor. Eğer 29'una kadar çıkarsa ödemelerin Ocak ayının başında yapılması bekleniyor. Ama 29 Aralık'tan önce çıkma durumu olursa önümüzdeki Cuma ve cumartesi günleri de yıl başından önce ödenme ihtimali bulunuyor.

ÖDEMELER NEREYE YAPILIYOR?

İKRAMİYELER emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin maaş aldıkları banka ve şubesine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor. İkramiyeler için herhangi bir başvuruya gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak hesaplara açıklanan tarihte yapılıyor.

DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ALACAK MI?

EVET, vefat eden emeklilerin yakınları maaş hisse oranları nispetinde ikramiye alabiliyor. Yeni iş göremezlik ödeneği alanlar da hisse oranında ikramiye alacak. Örneğin yüzde 75 oranında dul maaşı alan bir eş için ikramiye 3750 TL olarak yatırılıyor. Hisse oranı yüzde 50 ise bu kez ikramiye 2.500 TL olarak ödeniyor.

25-29 Aralık: Torba yasa çıkacak 1-5 Ocak: Ödeme tarihleri belli olacak

Ödenecek ikramiye miktarı: 5 bin lira

İkramiye alacak emekli sayısı: 4.7 milyon

Toplam ikramiye ödenen kişi: 15 milyon

Ödenen ikramiye miktarı: 44 milyar TL

Ödenecek ikramiye miktarı: 23 milyar TL

DİKKAT BAŞVURU YAPIN

YILIN son haftası özellikle emeklilik için prim satın alacaklar yani doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yapacaklar için çok önemli. Bu ödemeler asgari ücrete göre belirlendiği için Ocak ayında artış olacak. Bu yüzden Aralık sonuna kadar e-devlet sisteminden başvuru yapanlar bu yılki asgari ücrete göre ödeme yapacaklarından önemli bir miktar para ceplerinde kalacak. Bu para askerlik borçlanmasında 30 bin lirayı doğum borçlanmasında 50 bin lirayı buluyor.