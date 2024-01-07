İşsize yeni maaş

Asgari ücrete yapılan yüzde 49.11 oranındaki artış birçok hesapla birlikte işsizlik maaşını da yükseltti. Ancak işsizlik maaşı herkes için bu ay yükselmiyor. Hesaplar 4 aylık yapılıyor. İşte ay ay işsizlik maaşı ne kadar alınacak hesabı...Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılında uygulanacak en düşük ücreti brüt 20.002 TL net olarak da 17.002 TL şeklinde duyurdu. Asgari ücret bir gösterge rakamı olarak onlarca ödeme ve borçlanmanın da parametresini oluşturuyor.Borçlanmalar, ödemeler yeni asgari ücrete göre hesaplanıyor.Asgari ücretin belirlediği en önemli ödemelerden birisi de işsizlik maaşı.İşsizlik maaşı kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan çalışanlara eğer son 3 yılda en az 600 gün primi varsa ve son 4 aydır da iş sözleşmesi devam ediyorsa ödeniyor.Ödeme süresi ise prim sayısına göre 6 ay ile 10 ay arasında değişiyor.İşsizlik maaşı hesaplanırken ise kişinin brüt maaş ortalaması dikkate alınıyor. İşsizlik maaşı brüt maaşın yüzde 40'ı kadar oluyor. Ancak yüksek maaşlar için bir sınır da bulunuyor.Buna göre en yüksek işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yeni asgari ücrete göre en yüksek işsizlik maaşı 16.000 TL olacak. Bundan damga vergisi de kesilecek. En düşük işsizlik maaşı da brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar olacağından burada da damga vergisi hariç 8.000 TL olarak ödenecek.İŞSİZLİK maaşı brüt maaşa göre hesaplansa da son brüt maaş üzerinden hesaplama yapılmıyor.Son 4 aydaki brüt maaşın ortalaması alınıyor. Bu yüzden şu anda işsizlik maaşı alanlar, ya da bu ay işsiz kalanlar açısından 8 bin lira ile 16 bin lira arasındaki şeni işsizlik maaşını almak mümkün olmuyor.MEVCUT olarak işsizlik maaşı alanlar eski ödeneklere devam ederken Nisan ayına kadar işsiz kalacaklar açısından önceki aylardaki eski maaşlar da dikkate alınıyor. Çalışanın maaşı Ocak ayında değişmemişse işsizlik maaşı hesabı değişmiyor.Ancak asgari ücretlilerin brüt ücretleri Ocak'ta yüzde 49.11 yükseldiği için eski ücretler yani Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki eski brüt asgari ücret de hesaba katılıyor. Bunların ortalaması alınıyor. Asgari ücretli açısından ya da Ocak ayında zam almış yüksek ücretli bir çalışan açısından şu anki işsizlik maaşını alma imkanı ancak Nisan ayından sonra mümkün olabilecek.