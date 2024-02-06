Askere işsizlik aylığı

Askerlik, erkek çalışanlar açısından kıdem tazminatı kazandıran bir değişiklik. Ayrıca işsizlik maaşını da etkileyen yönleri bulunuyor. İşte sorularınıza cevaplar...
Şu anda halen işsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askerliğim yaklaştı. Askere gitmem gerekiyor, bu durumda askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? Sami KARSLI
Askerlik erkek sigortalılar için borçlanıldığı durumda prim kazandırırken sigortadan önceki askerlik ise işe giriş tarihini borçlanılan gün kadar geri çekip erken emeklilik de sağlıyor. Askere gidecek sigortalılar için bu sebeple istifa ederek kıdem tazminatlarını alma avantajı da bulunuyor. Ayrıca işlerine geri dönme hakları da var. Ancak muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız.
İşten işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde işten ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız
gerekiyor. Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini ay be ay almaya başlayabilirsiniz.
Bu durumda askerden döndükten sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurarak kalan ödeneklerinizi alabilirsiniz.
Özel bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak sona erdirildi. İşveren kıdem tazminatımı ödedi. Ancak ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı alma hakkım var mı? Suna ŞAHİN
İhbar tazminatı İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde, fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir.
İş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir. Bu nedenle eski işvereniniz size önceden bildirim yapmadan çıkış verdiyse ihbar tazminatını ödemesi gerekir.
İş Kanunu madde 17/2'ye göre ihbar süreleri şu şekilde belirleniyor.
Çalışması 6 aydan az sürmüş olan işçi için 2 hafta (14 gün), Çalışması 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için 4 hafta (28 gün), Çalışması 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için 6 hafta (42 gün), Çalışması 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için 8 hafta (56 gün)
4 aydır bir firmada çalışıyorum. İşveren sigortamı ödememiş
İşyerinde çalışacak işçilerin işe başlamadan 1 gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir.
Sigortasız işçi çalıştırılmaz.
Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na, BİMER veya ALO 170 aracılığı ile müracaat etmeniz gerekir. SGK Denetmenleri işyerinde inceleme yaparak tescilinizi yapacaklardır.
Bunun için işyerinde bulunmaz gerekir. Eğer artık işyerinde çalışmak istemiyorsanız iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz dönem için sigorta tescilinizin yapılmasını talep edebilirsiniz.
Sigortasız işçi çalıştıran işverenlere idari para cezaları kesilmekte, sigorta primleri geriye dönük faiziyle tahsil edilmektedir. Ayrıca bu türlü işçi çalıştıran işverenler teşviklerden de yararlanma hakkını kaybetmektedir.
Yeni işe giriyorum. İşyerine girerken "personele fazla çalışma için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir" maddesi var? İş sözleşmesine böyle bir hüküm koymaları mümkün mü? Ayrıca işyerinden ayrılmam halinde tazminat ödenemeyeceği bu tazminatı işe girerken bu haktan feragat edildiği diye bir hüküm var? Korkmaya başladım. İş sözleşmesine böyle bir hüküm konulabilir mi? Süleyman KOCA
İşyerlerinde yapılan sözleşmeler, işyerinde çalışma şartlarını belirleyen yönergeler ve talimatların hepsinin kanunlara aykırı olmaması lazımdır. Bu nedenle, kanuna aykırı hükümler içeren sözleşmelerin bu hükümleri geçerli değildir.
Sözleşmeye fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir, tazminat ödenmeyecektir şeklinde hükümler konulması halinde yasaya aykırı olması nedeniyle geçerli olmayacaktır.
İşveren bu maddeleri yazarak mesai ücreti ya da tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtulamaz.
Yüzde 50 engelli raporum var. SSK girişim 15.09.2009, prim gün sayım 3441. Hangi şartlarda engelli emekli olabilirim? Yusuf YILDIZ
Engelli emeklilik için sadece rapor yeterli olmuyor.
İşyerinizden çalıştığınıza dair evraklarla vergi dairesine gitmeniz ve oradan sevk edildiğiniz hastaneden en az yüzde 40 ve üzeri rapor ile vergi indirimi almanız gerekiyor.
Öncelikle yüzde 50 vergi indirimi alırsanız 18 yıl ve 4080 gün primle emekli olursunuz.
Alamazsanız 61 yaş ve 7200 gün primle emekli olursunuz.