Askere işsizlik aylığı

Askerlik erkek sigortalılariçin borçlanıldığı durumdaprim kazandırırken sigortadanönceki askerlik iseişe giriş tarihini borçlanılangün kadar geri çekip erkenemeklilik de sağlıyor. Askeregidecek sigortalılar için busebeple istifa ederek kıdemtazminatlarını alma avantajıda bulunuyor. Ayrıca işlerinegeri dönme hakları davar. Ancak muvazzaf askerliknedeniyle işyerinden ayrılmanızdurumunda işsizliködeneğine hak kazanamazsınız.İşten işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde işten ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanızgerekiyor. Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini ay be ay almaya başlayabilirsiniz.Bu durumda askerden döndükten sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurarak kalan ödeneklerinizi alabilirsiniz.İhbar tazminatı İş Kanunu'nun17'nci maddesine uyarakyapılan geçerli nedenlefesihlerde, fesih ihbar süresitanımaksızın sözleşmeninişverence feshedilmesidurumunda ödenmesi gerekir.İş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir. Bu nedenle eski işvereniniz size önceden bildirim yapmadan çıkış verdiyse ihbar tazminatını ödemesi gerekir.İş Kanunu madde 17/2'ye göre ihbar süreleri şu şekilde belirleniyor.Çalışması 6 aydan az sürmüş olan işçi için 2 hafta (14 gün), Çalışması 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için 4 hafta (28 gün), Çalışması 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için 6 hafta (42 gün), Çalışması 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için 8 hafta (56 gün)İşyerinde çalışacak işçilerin işe başlamadan 1 gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir.Sigortasız işçi çalıştırılmaz.Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na, BİMER veya ALO 170 aracılığı ile müracaat etmeniz gerekir. SGK Denetmenleri işyerinde inceleme yaparak tescilinizi yapacaklardır.Bunun için işyerinde bulunmaz gerekir. Eğer artık işyerinde çalışmak istemiyorsanız iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz dönem için sigorta tescilinizin yapılmasını talep edebilirsiniz.Sigortasız işçi çalıştıran işverenlere idari para cezaları kesilmekte, sigorta primleri geriye dönük faiziyle tahsil edilmektedir. Ayrıca bu türlü işçi çalıştıran işverenler teşviklerden de yararlanma hakkını kaybetmektedir.İşyerlerinde yapılan sözleşmeler,işyerinde çalışmaşartlarını belirleyen yönergelerve talimatların hepsininkanunlara aykırı olmamasılazımdır. Bu nedenle,kanuna aykırı hükümleriçeren sözleşmelerin buhükümleri geçerli değildir.Sözleşmeye fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir, tazminat ödenmeyecektir şeklinde hükümler konulması halinde yasaya aykırı olması nedeniyle geçerli olmayacaktır.İşveren bu maddeleri yazarak mesai ücreti ya da tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtulamaz.Engelli emeklilik için sadecerapor yeterli olmuyor.İşyerinizden çalıştığınıza dair evraklarla vergi dairesine gitmeniz ve oradan sevk edildiğiniz hastaneden en az yüzde 40 ve üzeri rapor ile vergi indirimi almanız gerekiyor.Öncelikle yüzde 50 vergi indirimi alırsanız 18 yıl ve 4080 gün primle emekli olursunuz.Alamazsanız 61 yaş ve 7200 gün primle emekli olursunuz.