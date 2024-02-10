İkramiyeye taban maaş formülü

Emeklilerin bu yıl alacakları bayram ikramiyelerine yapılacak olan artış ile ilgili çalışmalar hızlandı. Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği ikramiyelerin 5 bin liraya çıkartılması, toplamda 10 bin lira ödenmesi gündemde...

Milyonlarca emekli yapılan Ocak ayı artışından kaynaklı refah payı farklarını aldı. Dün SSK'lıların hesabına yatırılan farklar bugün Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatırıldı.

Böylece emeklilerin toplam Ocak artışları memurlar ve memur emeklileri ile eşitlenerek yüzde 49.25 oranında artırıldı. Bir ikinci artış ise Temmuz ayında yapılacak. Temmuz ayında da 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını oluşturacak.

Bunun üzerine refah payı verilmesi de söz konusu olacak. Ancak Temmuz ayından önce emekliler 2024 yılının iki bayram ikramiyesini almış olacaklar.

Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için daha önce SABAH Memurlar'ın duyurduğu zam çalışması da netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada ikramiye artışıyla ilgili olarak, "2002 yılından bu yana

emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştu. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu.

2018 yılında bunu hayata geçirdik. 2 bayram için 2 bin TL ile başladık. 2021 yılında 2200 TL'ye, 2023 yılında 4 bin TL'ye yükselttik. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi olarak ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. 1 seferlik 5 bin TL destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız" dedi.



KAÇ LİRA OLACAK?

Geçtiğimiz yıl yapılan artışla ikramiye 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine 5 bin liralık ek bir ikramiye ödemesi de yapılmıştı. Böylece 2023 yılın yılında emeklilere 9 bin lira ikramiye ödenmişti. 2024 yılını da 'Emekliler yılı' ilan eden Hükümet şimdi bu ikramiyelere zam yapmaya hazırlanıyor.

Burada iki formülün öne çıktığı konuşuluyor. Bu formüllerden birisi kabul edilip TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2024 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacaklar.

Birinci formül emeklileri yapılan refah payı dahil yüzde 49.25 oranında artış yapmak şeklinde. Bu durumda 2 bin liralık ikramiye 3 bin liraya çıkacak ve emekliler her iki bayramda 6 bin lira ikramiye alabilecek. İkinci formülde ise Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla verilen 5 bin lira rakamı var. Buna göre de ikramiyelerin 5 bin liraya çıkartılması ve iki bayramda emeklilere 10 bin lira ödenmesi söz konusu olabilecek. Bu formülün masada olduğu belirtiliyor. Böylece emeklilerin toplam ikramiye ödemeleri yeni taban maaş olan 10 bin liraya çıkartılması söz konusu olacak. Söz konusu çalışmanın önümüzdeki ay tamamlanarak TBMM'ye yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor. Bu arada ikramiye artışında yıllık enflasyon rakamlarının dikkate alınabileceği konuşuluyor. Ancak en çok yakın olunan formül taban maaş ile eşitlenmesi.



KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların yakınları yai dul ve yetim maaşı alanlar da hisse oranında ikramiye alıyorlar.



YENİ EMEKLİLER NASIL ALACAK?

İkramiyeler tüm emeklilere ve vefat emeklilerin dul yetim maaşı alan yakınlarına ödeniyor. Burada maaşın kaç lira olduğuna bakılmadan Dul yetimlere hisse oranında diğer emeklilere de eşit şekilde ödeme yapılıyor. İkramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ya da emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanıyor. Mart 2024 tarihine kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.



NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkramiye artışının Mart ayında Meclis'e gelip yasalaşmasının ardından Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi öngörülüyor.

Buna göre emekliler için ödeme takvimi şu şekilde oluşacak:



İLK İKRAMİYE NİSAN'DA

■ 10-12 NİSAN: Ramazan Bayramı

■ 1-9 NISAN: İkramiye ödeme haftası



HAZİRAN'DA İKİNCİ İKRAMİYE

■ 16-19 HAZİRAN: Kurban Bayramı

■ 10-15 HAZİRAN: İkramiye ödeme haftası

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