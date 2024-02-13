İkramiyeye dört formül

Refah payı ile birlikte maaş artışları yüzde 49.25 olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdi de ikramiye artışları gündemde. Emeklilerin ikramiye artışı ile ilgili 5 bin TL rakamı öne çıkarken dört ayrı formül de masada duruyor.

Milyonlarca emekli yapılan Ocak ayı artışından kaynaklı refah payı farklarını aldı.. Böylece emeklilerin toplam Ocak artışları memurlar ve memur emeklileri ile eşitlenerek yüzde 49.25 oranında artırıldı.

Bir ikinci artış ise Temmuz ayında yapılacak. Temmuz ayında da 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını oluşturacak.

Bunun üzerine refah payı verilmesi de söz konusu olacak.

Ancak Temmuz ayından önce emekliler 2024 yılının iki bayram ikramiyesini almış olacaklar. Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışması da netleşmeye başladı. Emekli ikramiyeleri ile ilgili 5'er bin liradan toplam 10 bin lira ödenmesi çalışması öne çıkarken masada dört ayrı formül de bulunuyor. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla ikramiye 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti.

Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine 5 bin liralık ek bir ikramiye ödemesi de yapılmıştı. Böylece 2023 yılında emeklilere 9 bin lira ikramiye ödenmişti.

2024 yılını da 'Emekliler yılı' ilan eden Hükümet şimdi bu ikramiyelere zam yapmaya hazırlanıyor.

MASADAKİ RAKAMLAR

BİRİNCİ FORMÜL ZAM ARTIŞI: İlk formüle göre emeklilerin yüzde 49.25'lik Ocak zammı ikramiyeye de yansıtılabilecek. Bu durumda ikramiye 3 bin lira seviyesine çıkarılabilecek ve emekliler 2 bayramda toplam 6 bin lira alabilecek.

- Mevcut ikramiye: 2.000 TL - Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL - Artış oranı: yüzde 49.25 - Yeni ikramiye: 3.000 TL - Toplam ikramiye: 6.000 TL

İKİNCİ FORMÜL ENFLASYON ARTIŞI: Bu formül uygulandığında ise 2023'te gerçekleşen yüzde 64.77'lik yıllık enflasyon oranı kadar artış yapılabilir.

Bu durumda ikramiye 3 bin 300 lira seviyesine yükselirken, iki bayramda emeklilerin eline 6 bin 600 lira geçecek.

- Mevcut ikramiye : 2.000 TL - Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL - Artış oranı: yüzde 64.77 - Yeni ikramiye: 3.300 TL - Toplam ikramiye: 6.600 TL

ÜÇÜNCÜ FORMÜL İKİ KAT ARTIŞ: Bu formülde ise emeklilerin ikramiye artışı için daha öncve de uygulanan yüzde 100 artış yapılabilir.

Bu durumda 2.000 TL olan ikramiye 4.000 TL'ye toplam ödenecek miktar ise 8.000 TL'ye çıkabilir.

- Mevcut ikramiye: 2.000 TL - Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL - Artış oranı: yüzde 100 - Yeni ikramiye: 4.000 TL - Toplam ikramiye: 8.000 TL

DÖRDÜNCÜ FORMÜL: Bu formül ise öne çıkan bir çalışma olarak duruyor. Burada rakamın yüzde 150 artırılarak Cumhuriyetin 100. Yılı için ödenen 5.000 TL'lik ikramiyeye yükseltilmesi söz konusu olacak. Böylece toplam ödenecek olan 10.000 TL ile ikramiye ödemesinin taban maaşı yakalaması da sağlanmış olacak. Böyle bir düzenleme yapıldığında her yıl artış için ayrıca yasa çıkartmak da gerekmeyecek.

Yasada yer alacak "Toplam ikramiye tutarı uygulanan taban maaşa eşit olur" denildiğinde bu artışlar otomatik olarak da gerçekleşmiş olacak.

- Mevcut ikramiye : 2.000 TL - Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL - Artış oranı: yüzde 150 - Yeni ikramiye: 5.000 TL - Toplam ikramiye: 10.000 TL

DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINDA ARTIŞ

İKRAMİYEDEKİ artıştan dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak.

İkramiye 3 bin liraya çıkarsa aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250, yüzde 50 olanlara bin 500, yüzde 25 olanlara 750 lira ödenecek.

5 bin lira formülü ise aylık oranı yüzde 75 olanların ödemesini 3 bin 750, yüzde 50 olanların ikramiyesini 2 bin 500, yüzde 25 olanların ��demesini bin 250 liraya çıkaracak.