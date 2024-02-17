Yeni emekli maaşlarının detayları e-devlette

Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılan ek artışla yüzde 49.25 zam aldı. Ancak farklar Şubat ayında yatırıldı. SGK e-devlette yeni maaşları güncelledi. Yeni maaşlar hesaplarda görülüyor. E-Devlet’te bir de ilave fark eklendi. Peki bunun anlamı ne? Emekliler yeni maaşları için nereye bakacak? İşte detaylar..

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında açıklanan 6 aylık enflasyon sonrasında yüzde 37.57 olan artış oranı 11.68 puan refah payı ile birlikte yüzde 49.25'e çıkartıldı. Böylece hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları eşitlenmiş oldu. Emeklilerin hesaplarına Ocak ayı maaş günlerinde yüzde 37.57'lik artış yansıtıldı. 11.68 puanlık fark ve 10 bin lira taban maaşa tamamlayan destekler ise yasal düzenleme sonrasında Şubat ayı başında yatırıldı. Böylece toplamda ödenen miktar yüzde 49.25 artırılmış oldu. Şimdi Şubat maaşlarını almaya hazırlanan emekliler için Sosyal Güvenlik Kurumu e-devlet sisteminde yeni maaşları güncelleyerek yayımladı.

İLAVE ARTIŞ VAR

Böylece emekliler bu yıl 6 ay boyunca alacakları yüzde 49.25 artırılmış maaşlarını ve yeni ek ödemelerini görebiliyorlar. Zaten SSK'lılar için ödemeler şubat ayının 17'sinde Bağ-Kur'lular için de 25'inde başlayacak. E-devlet sisteminde ayrıca yapılan fark ödemeleri de yer aldı. Emekliler maaşlarındaki bu ilave artışı da merak ediyor. İşte adım adım maaşları öğrenme yolu...

İKİ ADIMDA BAKABİLİRSİNİZ

BİRİNCİ ADIM: "4 (A-B-C) emekli aylık bilgisi bölümüne girilecek. Burada detay kısmına tıkladığında karşınıza, "Aylık tutar", "Birikmiş aylık tutar" ve "ek ödeme" bölümleri çıkıyor. Maaşı taban maaşın altında olanlar için ise "5510/ Ek 19 destek ödemesi" kısmı da bulunuyor. Şimdi bunlara tek tek bakalım.

Aylık tutar: Buradaki rakam sizin kök maaşınızı ifade ediyor. Bundan sonra yapılacak tüm artışlar bu rakam üzerinden yapılacak. Temmuz ayında yapılacak artış oranı bu rakama eklenecek.

Ek ödeme: Buradaki rakam sizin kök maaşınızın yüzde 4'ünü gösteriyor. Bu rakam kök maaşınıza eklenerek bankaya yatırılacak.

Birikmiş aylık tutar: Buradaki rakam sizin Ocak ayından oluşan 11.68 puanlık refah payı ilavenizi gösteriyor.

Bu rakam şubat ayında yatırıldığı için açtığınız hesaplamada görülüyor. Bu fark size ödendiği için bankaya kök maaş ve ek ödemeniz yatırılacak.

İKİNCİ ADIM: 4 ( A-B-C) emekli aylık ödeme bilgisi bölümüne girilecek. Burada Şubat ayı içinde size yapılan ödemelerin detayları görülüyor.

"Net aylık tutar", "Aylık tutar", " Ek ödeme" ve "Birikmiş ödeme tutar" bölümlerini göreceksiniz. Ayrıca maaşınızdan bir kesinti (ilaç-hastane) varsa onu da göreceksiniz.

Şimdi bu kalemlerin de detaylarına sırayla bakalım

Net aylık tutar: Burada sizin Şubat ayı içinde aldığınız toplam ödeme bilgisi yer alıyor. Buna göre kök maaşınız, ek ödemeniz ve Şubat ayı başında yatırılan Ocak ayına ait 11.68 puanlık farkın toplamı burada görülüyor.

Burada görülen rakam size bu ay ödenmiş yada ödenecek rakamdır, maaşınız değildi.

Aylık tutar: Buradaki rakam sizin kök maaşınızı gösteriyor. Bu rakam ek ödemesiz aylığınız. Tüm artışlar bu rakam üzerinden yapılacak.

Ek ödeme: Sizin kök maaşınızın yüzde 4'ü alınarak ek ödeme olarak gösteriliyor. Bu rakam kök maaşınıza eklenerek bankaya yatırılacak.

Birikmiş ödeme tutarı: Buradaki rakam sizin Ocak ayından oluşan 11.68 puanlık refah payı ilavenizi gösteriyor. Bu rakam şubat ayında yatırıldığı için açtığınız hesaplamada görülüyor.

Bu fark size ödendiği için bankaya kök maaş ve ek ödemeniz yatırılacak. Şubat ayında yapılan tüm ödemeler burada görülüyor.

MAAŞLARI DA HESAPLAYABİLİRSİNİZ

E-devlette yer alan bölümlerden birisi de çalışanların emekli olduklarında alacakları tahmini emekli maaşını hesaplatabilecekleri alan. Buraya gireceğiniz bilgiler sonrasında kaç lira emekli maaşı alabileceğiniz tahmini olarak hesaplanıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yaptığınız sorgu. Burada 'Bugün emekli olsam kaç lira alırım' sorusu soruluyor. O yüzden emekli olacağınız tarihte hesaplamalar daha farklı olacaktır. Enflasyon, aylık bağlama oranları, bu sürede yapılan zam ve refah payı artışları sizin alacağınız aylığı değiştirecektir.

SON RAKAMA GÖRE...

Emeklilerin maaşları değişik tarihlerde ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur'da tahsis numarasının son rakamına göre günler belirleniyor. Buna göre SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaş alırken Bağ-Kur emeklileri 25'i ile 28'i arasında alıyor. Memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Ödeme tarihleri şöyle belirleniyor.