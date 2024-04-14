Emekliye yeni zam

3 aylık enflasyonun belli olmasının ardından gözler emekli için yeni zam çalışmasına çevrildi. Emeklilerin maaşları Temmuz’da yeniden ele alınacak. Gelir artırıcı indirim ve ayrıcalıkların yanında, taban maaş ve kök maaşlar değerlendirilecek, enflasyona göre refah payı da eklenecek

2024 emekliler yılında 16 milyon emekli için önemli düzenlemeler hayata geçecek. Öncelikle emeklilerin gelirini artırıcı, onların hayatını kolaylaştıracak tedbirler belli bir takvim çerçevesinde hayata geçecek. Belediyelerin toplu taşımaları, yine uçak, tren, vapur gibi araçlar emeklilere indirimli ya da ücretsiz olacak. Yine bankalarla yapılacak protokollerle emeklilere uygun şartlarda finans sağlanması da gerçekleşecek. Bütün bunların yanında emeklilerin maaşları Temmuz ayında yeniden ele alınacak.

EN DÜŞÜK AYLIK DEĞİŞECEK

Emeklilerin taban maaşları Ocak ayında 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılmıştı. Ayrıca ikramiyeler de yüzde 50 artışla 3 bin TL yapıldı. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan tüm emeklilere şu anda 10 bin TL maaş ödeniyor. Bu taban maaşın yeniden ele alınması ve artırılması Temmuz'da gündeme gelecek. Ayrıca kök maaş uygulamasında da en düşük aylıklardan başlayarak seyyanen artışlar da yine masada olacak formüller arasında. Böylece düşük maaşlardan başlayarak emeklilerin gelirinde önemli bir artış sağlanmış olacak.

Emeklilere Temmuz ayında tekrar zam yapılacağı bildirildi. Bankaların emeklilere uygun şartlarda finans sağlaması için protokol hazırlanacağı da belirtildi.

REFAH PAYI DA GELEBİLİR

Bütün bu düzenlemeler yapılırken emekliler için bir süredir uygulanan refah payı da Temmuz'da yine değerlendirilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar yılda iki kez zam alıyor. Memurlar ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı olarak maaş artışları alıyor. Geçtiğimiz yıl Ocakta yüzde 15 çıkan 6 aylık enflasyon zam oranı yüzde 30'a Temmuz ayında ise yüzde 17 çıkan 6 aylık enflasyon zam oranı yüzde 25'e yükseltilmişti. Bu yılın Ocak ayında ise yüzde 37 olan 6 aylık enflasyonun üzerine refah payı eklenerek tüm emeklileri yüzde 49.25 oranında zam yapılmıştı. Şimdi Temmuz ayı için de benzer bir senaryo gündemde. 6 aylık enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra hükümet değerlendirmesini yaparak yeni zam oranını açıklayacak.

3 AYLIK RAKAM BELLİ

TEMMUZ ayında yapılacak zam ve refah payını belli edecek 6 aylık enflasyon oranı merak edilirken ilk 3 aylık rakam da belli oldu. İlk 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.06 zam oluşurken, geriye 3 veri daha kaldı. Maaş zamları ilk 6 aylık oran ile belirlendiği için bu oranlar Haziran enflasyonuna göre artacak. 5 aylık enflasyon tahminlerine göre memur emeklilerinin yüzde 10'luk zammı enflasyon farkıyla yüzde 15.77- 17.34 seviyesini bulacak. Temmuz zammı hesaplanırken, Haziran enflasyonu da dikkate alınacak. Örneğin ilk 6 aylık TÜFE yüzde 24'e ulaşırsa, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7.83'ü, Temmuz zammı da yüzde 18.61'i bulacak. İlk 6 aylık TÜFE yüzde 25.5 çıkarsa da enflasyon farkı yüzde 9.13'ü, Temmuz zammı yüzde 20'yi aşacak.