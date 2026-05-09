Yazık oluyor

Göztepe geçen sezonun aynı sonucunu tekrar ederse yazık olacak. Yani Avrupa Kupası'na katılma yolunda. Bu işin sonucu Göztepe'nin elindeyken, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesiyle, finale çıkıp kupayı kazanabilirse Trabzonspor'un gayretine kaldı! Bir de Başakşehir FK'nın alacağı sonuçlara. Yani Avrupa kupasına katılamazsa yazık olacak. Yıllardır Ege'yi sadece Göztepe temsil ediyor. Gözler eski dönemin efsaneleri Altay ve Karşıyaka'yı aramıyor değil. Allah'tan Altay, teknik direktör Mehmet Can Karagöz ve oyuncuların gayretiyle 3. Lig'den düşmekten kurtuldu. Egeli ve İzmirli ünlü firmaların sponsorluğuyla bu takımları kalkındırmaları gerek. Onların vereceği maddi manevi destekle, başta Altay, Karşıyaka gibi kulüpler de Süper Lig'e yükseldiğinde, İzmir'e olan ekonomik kazanımlar da çoğalacak.



SAMPİ...

BANA göre Galatasaray bu akşam şampiyonluğunu ilan edecektir. Her ne kadar maç oynanmadan kazanılmaz diye bir gerçeklik varsa da Antalya'ya şans tanıyacağını sanmıyorum. Olası ters bir beraberlik ya da yenilgi halinde G.Saray için sonun başlangıcı olur ki, kendi seyircisi önünde böyle bir skandal sonuca izin vermezler! Aslan için üst üste 4. şampiyonluk günüdür.



TARİHİ KONGRE

FENERBAHÇE'Yİ yine bir tarihi kongre bekliyor. Kaybettiği seçimde beklemediği bir yenilgi alan Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladı. Diğer başkan adayı ise Hakan Safi... Kendisini Ali Koç ekibinin ve genç üyelerin desteklediği konuşuluyor. Sarı-lacivertli renklere gönül veren yakın arkadaşlarımızdan gördüğüm izlenime göre Aziz Yıldırım'ın aday olması onları çok heyecanlandırmış. Hakan Safi, ünlü futbolcu isimlerini masaya koyarak transfer edeceği sözünü veriyor. Safi futbol kamuoyunda fazla tanınan bir isim değil. Yıldırım ise geçmiş dönemdeki başarıları ve yaptıklarıyla ön planda duruyor gibi. Ne diyelim, kazanan önce Fenerbahçe sonra da Türk futbolu olsun.