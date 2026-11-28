Futbol bazen yalnızca futbol değildir. Sahada 22 oyuncunun mücadele ettiği, tribünlerde binlerce insanın heyecanlandığı bir oyundan çok daha fazlasıdır. Adaletin, eşitliğin ve vicdanın da sınandığı bir alandır. İşte tam da bu yüzden UEFA'nın son yıllarda sergilediği tutum, futbolun ruhuna gölge düşürüyor.

Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer- Sheva ile oynadığı maçta yaşananlar, UEFA'nın İsrail konusundaki yaklaşımını sorgulamak için önemli bir fırsat sunuyor. Çünkü mesele yalnızca bir maçın nerede oynandığı değil. Mesele, UEFA'nın dünyada yaşananlara karşı nasıl bir tutum sergilediği. Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırının ardından Avrupa futbolundan dışlandı. Kulüpleri ve millî takımları organizasyonlardan men edildi. UEFA, siyasi ve askerî gelişmeler karşısında son derece net bir tavır ortaya koydu. Futbolun bu olaylardan bağımsız düşünülemeyeceğini gösterdi.



PEKİ YA KATİLLER?

Gazze'de yaşananlar, binlerce insanın hayatını kaybetmesi, şehirlerin yıkılması, çocukların ve sivillerin yaşadığı büyük acılar... Bütün bunlar karşısında UEFA'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların benzeri İsrail'e neden uygulanmıyor?

Rusya'ya kapılar kapatılırken İsrail takımları Avrupa kupalarında mücadele etmeye devam ediyor. İsrail temsilcileri sahaya çıkıyor, puan topluyor, tur atlıyor.

UEFA'nın organizasyonlarında yer almayı sürdürüyor. İşte çifte standardın en açık görüntüsü burada ortaya çıkıyor.

Bir ülkenin takımlarını uluslararası futbolun dışına çıkaracak kadar kararlı olan UEFA, başka bir ülke söz konusu olduğunda aynı kararlılığı göstermiyor.

Bu durum, UEFA'nın evrensel değerler ve adalet söylemini tartışmalı hale getiriyor.



ARTIK SORGULANMALI

UEFA'nın bazı ülkelerin takımlarını siyasi gerilim nedeniyle kura aşamasında birbirinden ayırması da ayrı bir tartışma konusu. Rusya-Ukrayna, Ermenistan- Azerbaycan ve Kosova-Sırbistan gibi eşleşmeler engellenirken İsrail'in bu uygulamaların dışında tutulması, alınan kararların hangi ölçütlere göre şekillendiği sorusunu beraberinde getiriyor.

Elbette güvenlik önemlidir. Elbette futbolcuların, taraftarların ve organizasyonlarda görev yapan insanların güvenliği her şeyden önce gelir. Ancak güvenlik gerekçesiyle bir maçın başka ülkeye taşınması başka, savaş ve insanlık dramı karşısında bir ülkeye yaptırım uygulamak başka bir konudur. UEFA'nın Rusya konusunda ortaya koyduğu tavır, siyasi gelişmelerin futbolun dışında tutulamayacağını zaten gösterdi. O halde aynı yaklaşımın İsrail konusunda neden uygulanmadığı sorusu cevapsız kalmamalı.

Futbol dünyasında bu çifte standarda yönelik tepkiler giderek büyüyor. Taraftarlar, sporcular ve kamuoyu UEFA'nın tutumunu sorguluyor. Çünkü adalet, yalnızca işine geldiğinde hatırlanacak bir kavram değildir. Futbolun adaleti, ülkelere göre değişmemeli. Rusya men, İsrail sahada... Ve bugün UEFA'nın önünde duran soru çok net: Adalet herkes için mi, yoksa yalnızca bazı ülkeler için mi?