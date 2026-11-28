Bana göre mahremiyet ve dürüstlük arasındaki sınırın en çok tartışıldığı konulardan biri de eski ilişkilerden kalan mesajlar, fotoğraflar ve hatıralar. Bir insanın geçmişinde sevdiği biri olmuş olabilir. Birlikte fotoğraflar çekilmiş, seyahatler yapılmış, güzel veya zor zamanlar yaşanmış olabilir. Bunların hepsini yok saymasını beklemek ne kadar gerçekçi? Ancak burada benim için önemli bir ayrıntı var: Bir fotoğrafın yıllardır unutulmuş şekilde telefonun bulut arşivinde durmasıyla, eski ilişkiye ait mesajların veya fotoğrafların özellikle saklanması ve mevcut partnerden gizlenmesi aynı şey değil. Ben böyle bir durumla karşılaşsam önce nedenini sorardım. Neden hâlâ sakladığını, o anıların bugün onun için ne ifade ettiğini anlamaya çalışırdım. Eğer ortada gerçekten korunması gereken bir neden yoksa ve bunlar yalnızca eski ilişkiye ait özel hatıralarsa, artık hayatında başka biri varken bunları saklamaya devam etmesini doğru bulmam. Böyle bir durumda karşımdaki insandan bunları silmesini beklerdim. Burada mesele geçmişi inkâr etmek değil. Geçmişte yaşananları değiştiremeyiz. Fakat bugün hangi ilişkiye emek verdiğimizi ve hangi geleceği kurmak istediğimizi seçebiliriz. Sizce de insanın geçmişine saygı duymakla geçmişini bugünkü ilişkisinin içinde canlı tutmak aynı şey değil mi?

TELEFON ŞİFRESİ

Günümüzde ilişkilerde telefonlar da mahremiyet tartışmasının önemli bir parçası hâline geldi. Bazı çiftler telefonlarının şifrelerini birbirleriyle paylaşır. Bazıları ise telefonlarının tamamen kendilerine ait kalmasını ister. Peki hangisi doğru? Bence bunun herkes için geçerli tek bir cevabı yok. Telefonun şifresini bilmek güvenin kanıtı olmadığı gibi, şifreyi paylaşmamak da mutlaka bir şey saklandığını göstermez. Bir insanın telefonunu kontrol etmek, mesajlarını okumak veya sürekli kiminle konuştuğunu sorgulamak zamanla ilişkinin doğal akışını bozabilir. Psikolojide kişisel sınırlar (Boundaries), bireyin kendi alanını ve ihtiyaçlarını koruyabilmesi açısından önemli bir kavram. Ancak kişisel sınırlarımızı korumak adına karşımızdaki insanın güvenini zedeleyecek davranışları da savunamayız. Örneğin partnerimizin telefonunu karıştırmak istemememiz başka, onun bilmesi gereken bir konuşmayı özellikle saklamamız başka. Birincisi özel alana saygı olabilir. İkincisi ise dürüstlükle ilgili bir sorun yaratabilir. Bana kalırsa güven, birbirimizin telefonlarını kontrol ederek değil, kontrol etmeye ihtiyaç duymayacağımız bir ilişki kurarak gelişmeli.

BELİRSİZLİK Mİ?

Bazen karşımızdaki insanın ne yaptığını bilmediğimizde zihnimizde pek çok ihtimal üretmeye başlarız. Neden cevap vermedi? Kiminle konuşuyor? Benden neden bahsetmiyor? Neden bazı konuları anlatmak istemiyor? Psikolojide belirsizliğe tahammülsüzlük (Uncertainty Intolerance) olarak adlandırılan bir durum var. Bazı insanlar belirsizliğe karşı daha hassastır ve cevap alamadıklarında kaygıları artabilir. Fakat her belirsizliği ortadan kaldırmak için partnerimizin hayatındaki bütün ayrıntıları bilmeye çalışmak da çözüm değil. Bence burada önemli olan, iki insanın birbirine duygusal güven (Emotional Safety) verebilmesi. Bir şey sorduğumuzda küçümsenmeden cevap alabilmek, bir konudan rahatsız olduğumuzu söylediğimizde savunmaya geçmeden dinlenmek ve zor bir gerçeği anlatırken karşı tarafın bizi hemen yargılamayacağını bilmek... Bunlar bir ilişkide çok değerli. Çünkü insan bazen anlatmaktan korktuğu için susar. Bazen de anlatmak istemediği için değil, nasıl anlatacağını bilemediği için geri çekilir. Ancak sürekli kaçınmak, konuyu değiştirmek veya sorulara öfkeyle karşılık vermek zamanla güveni zedeleyebilir. Dürüstlük, yalnızca yakalandığımızda gerçeği söylemek değildir. Karşımızdaki insanın bilmeye hakkı olan bir konuda kendiliğimizden açık olabilmektir.

NE BEKLEMELİYİZ?

Birlikte gelecek kurmayı düşündüğümüz insanla hayatımızın önemli konularını konuşabilmeliyiz. Korkularımızı, beklentilerimizi, geçmişte aldığımız kararları ve bugün bizi etkileyen meseleleri anlatabilmeliyiz. Elbette her şeyi ilk günden konuşmak zorunda değiliz. Güven zamanla oluşur. İnsan kendisini hazır hissettikçe daha fazla açılabilir. Fakat ilişkinin ilerleyen dönemlerinde bile ortak hayatı etkileyecek gerçekler saklanıyorsa orada ciddi bir sorun var demektir. Örneğin geçmişte yaşanmış bir aldatma, bugün devam eden bir iletişim, maddi bir sorumluluk veya geleceğe ilişkin önemli bir karar... Bunların karşı tarafın hayatını etkileyebileceğini bilerek saklanması, yalnızca özel alanı korumak olarak açıklanamaz. "Honesty is the best policy." İngilizcede sık kullanılan bu söz, dürüstlüğün en doğru yol olduğunu anlatıyor. Ben de buna inanıyorum. Fakat dürüstlük, her düşüncemizi filtresiz biçimde söylemek veya karşımızdaki insanı incitmek anlamına gelmiyor. Ne zaman, nasıl ve hangi amaçla konuştuğumuz da önemli.

GEÇMİŞİ TANIMAK

Dürüst olmak kadar, dürüstlüğün karşı tarafta nasıl bir etki yaratacağını düşünmek de bir ilişki becerisi. Ben sevdiğim insanın hayatında bir yabancı gibi kalmak istemem. Onun yalnızca bugününü değil, geçmişini de tanımak isterim. Neler yaşadığını, neye üzüldüğünü, neden korktuğunu, hangi hayalleri kurduğunu bilmek isterim. Çünkü bir insanla hayat paylaşmak, yalnızca aynı evde yaşamak veya güzel zaman geçirmek değil; birbirimizin iç dünyasına da yer açabilmek demek. Ama bu, birbirimizin bütün özel alanlarını ortadan kaldırmamız gerektiği anlamına gelmiyor. İki insan hem birbirine yakın olabilir hem de kendisine ait bir alanı koruyabilir. Birbirine her şeyi anlatabilir ama her ayrıntıyı sorgulamak zorunda kalmayabilir. Önemli olan, saklanan şeyin kişisel bir alan mı yoksa ortak hayatı etkileyen bir gerçek mi olduğunu ayırt edebilmek. Benim için güven, karşımızdaki insanın hiçbir sırrı olmadığını düşünmek değil. Bir şey olduğunda bunu benden saklamayacağını bilmektir. Çünkü geçmişi değiştiremeyiz ama bugün birbirimize nasıl davrandığımızı seçebiliriz. Mahremiyetimizi koruyabiliriz ama dürüstlüğümüzden vazgeçmeden... Belki de bir ilişkide asıl soru "Bana her şeyi anlatıyor musun?" değil, "Benden saklaman gereken bir şey olduğuna neden inanıyorsun?" olmalı.