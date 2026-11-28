KOÇ: Sabah saatlerinde ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamanız gereken tek nokta, sabır gibi önemli bir unsuru dengede tutmaktır.



BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizdekileri bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortama uyum sağlayabilmesi için yapması gereken tek şey, çevresiyle iletişim düzeyini yüksek tutmaktır. Bu konuya özen gösterin.



İKİZLER: Yakın dostlarınızdan alacağınız destek sizin için önemli olacak. Öğle saatlerinden sonra iş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve farklı görüşlerin dile getirileceği bir toplantı gerçekleştireceksiniz.



YENGEÇ: Bugün maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek, atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Özellikle çevrenizdeki başarılı çalışmalarınız ses getirecek.



ASLAN: Yaşamın her adımında kendi çabanızın ön planda olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmayı tercih etmiyorsunuz. Size kanıtlanmamış fikirlerle gelinmesi durumunda nedenler aramak artık sizde alışkanlık hâline geldi.



BAŞAK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin farklı düşüncelere sahip olması sizi fazla etkilemeyecek. Bugün yaratıcılığınızı ve girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Size sunulan büyük bir sorumluluğu üstleneceksiniz.



TERAZİ: Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Partneriniz de aşırıya kaçmamak şartıyla bu tutumunuzu paylaşıyor. Uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz.



AKREP: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da başkaları sizin yerinize düşünsün.

YAY: Bugün oldukça hareketli bir gün geçireceksiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve hatalarınızı kabul etmek istemiyorsunuz.



OĞLAK: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkâr yapıyor. Ancak mantıklı yönünüz ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz.

KOVA: Hiç kimsenin fark edemediği işle ilgili konuları önceden hissedebiliyorsunuz. Bu durum sizde sürekli bir huzursuzluk yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. Bugün ters bir bileşke içindesiniz.

BALIK: Yakın arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti iş yerinizdeki diğer ilişkilerinize de yansıtmalısınız. Bu sizi daha da motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, dostluklar konusunda da seçici davranmanıza neden oluyor.