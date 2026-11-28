Geçen gün Romanya'nın İzmir Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu'yla sohbet ederken söz gezip gördüğümüz yerlere geldi. Bükreş'i bildiğimi Romanya'da kayak da yaptığımı söyledim. Başkonsolos, ülkesinde keşfedilecek daha pek çok yer olduğunu anlattı. Sohbetin o kısmı aklımda kaldı. Bana Romanya'yı sorsalar önce Bükreş'i, sonra kayak yaptığım yeri anlatırdım. Bir başkası da aynı ülkeye gidip bambaşka hatıralarla dönmüş olabilirdi.

Zamfiroiu'yla görüşmeye giderken aklımda geziden başka sorular da vardı. Türkiye ile Romanya arasındaki ticareti, İzmirli bir iş insanının orada kimlerle iş yapabileceğini konuştuk. Vize için de Konsolos Dan Dima'yla görüştüm. O görüşmede mesele daha gündelikti.

Gazeteyi açan biri, Romanya'ya gitmek istediğinde nereden başlayacağını bilmek istiyordu.

Aynı ülkeyi konuşuyorduk ama bu kez soruları, yola çıkmayı düşünen birinin yerine kendimi koyarak sordum.

BİLEN BİRİLERİNİ BULMAK

Ben İzmir'de bu soruları kime soracağımı biliyordum. Peki bir Rumen gazeteci buraya gelip kendi okuruna Ege'de zeytinin nasıl yetiştirildiğini anlatmak istese ne yapacak? Haritadan bir köy bulabilir. Sabah kimin tarlada olacağını, kimin ailesiyle birlikte üretim yaptığını, hasadın o köyde başlayıp başlamadığını öğrenmek için de birini arayacak. Gazetecilikte o telefonu açan, yabancı ekibe sahada yol gösteren kişiye fikser diyoruz.

Bilmediğiniz bir şehirde akşama haber yetiştirecekseniz, orayı bilen birinin kıymetini hemen anlarsınız.

Elinizde bir adres, birkaç telefon numarası vardır. Görüşmenizi yapar, kamerayı toplamaya başlarsınız.

Tam o sırada biri, "Hazır buraya kadar gelmişken bir de şu insanla konuşun" der. Gidip konuşursunuz.

Bazen bütün gün aradığınız cevabı o son görüşmede alırsınız.

Diyelim ki yabancı bir ekip İzmir'de zeytinyağı fiyatları üzerine çalışıyor. Şehirde bir yetkiliyle görüşüp fiyatları öğrenebilir.

Bir üreticinin yanına gittiğinde başka sorular çıkar.

Bu yıl kaç kasa zeytin topladı?

Yağhaneye ne ödedi? Yağı neden hasattan hemen sonra sattı?

Muhabir belki de son soruyu İzmir'e gelirken aklından bile geçirmemiştir. Ama üreticinin cevabı, başka bir ülkede market rafında duran o şişenin fiyatını okura daha iyi anlatabilir.

Türkiye'nin tanıtımı denince ilk aklımıza gelen yerleri saymak kolay.

Efes'i gösteririz, sahillerimizi anlatırız, Ege mutfağından söz ederiz.

Yabancı bir gazetecinin merakı bizi bazen başka yerlere götürür. Tire'de bir esnafın dükkânına girer, Aliağa'da bir işçinin vardiya çıkışını bekler ya da bir üreticinin peşine takılıp yağhaneye gider. O gazeteci ülkesine döndüğünde Türkiye hakkında anlatacakları arasında bu insanlar da vardır.

SEN OLSAN NE YAPARDIN?

Fikserin Türkiye'nin tanıtımındaki payı burada ortaya çıkıyor. Birini arayıp muhabirin neyi merak ettiğini anlatıyor. Görüşme için en uygun yeri ve saati ayarlıyor. Gerekirse masaya oturup konuşmayı çeviriyor.

Muhabir sorusunu kendi soruyor, karşısındaki insan yaşadığını kendi ağzıyla anlatıyor. Biz akşam o iki kişiyi ekranda görüyoruz. Onları aynı masaya oturtan kişinin adını ise çoğu zaman duymuyoruz.

Romanya'ya bir daha gidersem Bükreş'i yine görmek isterim.

Bu kez orada yaşayan birine, "Birkaç günüm daha var, sen olsan nereye giderdin?" diye de sorarım. Belki söyleyeceği yerin adını ilk kez duyacağım. Yabancı bir muhabir de Türkiye'ye gelirken aklında belli yerler ve insanlar taşıyor. Döndüğünde anlatacağı en iyi hikâye, bazen hiç hesabında olmayan bir köyde başlıyor. Çünkü biri ona, "Gel, seni birisiyle tanıştırayım," demiş oluyor.