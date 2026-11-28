TBMM'de görüşülen 2027 Yılı Bütçesi'nin öne çıkan detayları ve Türkiye gündemini sarsan fon yolsuzluğu soruşturmasındaki son durum netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bir araya gelerek düzenlediği ortak basın toplantısı, fon yolsuzluğu soruşturmasının yönetiminde kritik bir eşiğe işaret ediyor. Devlet koordinasyonu ve güven mesajı çerçevesinde siyaset, ekonomi ve yargı yönetimlerinin aynı masada toplanması, hem piyasalara "sistemik bir kriz yok" güvencesi verme hem de mağdur yatırımcılara devletin süreci kontrol altına aldığı mesajını iletme amacı taşıyor.

GÖNÜLLÜ İADELER

Toplantıda erken seçim iddialarına ilişkin soruları yanıtlayan Cevdet Yılmaz, "Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağı belli, 2028 yılı ilkbaharında yapılacak" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin amacının siyasi süreçlerde öngörülebilirliği artırmak olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olabilmesi için seçimlerin sadece 1-2 ay öne alınabileceğini ifade eden Yılmaz, böyle bir durumun "öne alınmış seçim" olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 2027 bütçesinin seçime göre hazırlanmadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza sorduk, 2028'den önce bir seçim asla gündeme gelmedi" sözleriyle Yılmaz'ı destekledi.

Cevdet Yılmaz'ın konuşmasında fon krizine dair öne çıkan somut veriler ve mesajlar şunlar oldu: Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu ve SPK kararları doğrultusunda yürütülen olağan tasfiye sürecindeki tüm ödemelerin 27 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla (dün) tamamlanacağını açıkladı.

Toplam 131 fondaki 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987'sine (yüzde 98) en az bir ödeme yapıldığını ve toplam 199 milyar lirayı aşkın ödeme gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ayrıca 401 bin 754 yatırımcının (yüzde 88) net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamını geri aldığını belirtti. Geriye kalan 43 bin 343 kişinin bir miktar ödeme aldığını ancak 1 milyon TL'nin üzerindeki alacakları için sürecin devam ettiğini söyledi. Nihai tasfiye aşamasında, geri kazanım hesaplarından elde edilecek kaynaklara göre net yatırım tutarı artı enflasyon (TÜFE + ÜFE) / 2 ortalaması üzerinden ödeme yapılacağını açıkladı.

Soruşturma kapsamında 45 milyar TL'nin üzerinde gönüllü iade ve tahsilat sağlandığını aktardı. Siyasi İsimler ve İddianame Tartışması:

İsim listeleri ve siyasi bağlantılara yönelik sorular üzerine Yılmaz, "Vurgunculuk yapan kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. İsimler iddianameler çıktığında netleşecek" yanıtını verdi. Bakan Gürlek, fon yolsuzluğu soruşturmasında ana omurganın tamamlandığını, iddianame yazım aşamasına geçildiğini ve aralık sonuna kadar iddianamenin mahkemelere intikal edeceğini belirtti. İtirafçı beyanları ve SPK'nın yeni suç duyurularıyla dosyanın genişlemesi halinde ek iddianameler devreye girecek.

Gürlek; dosyada 638 şüphelinin yer aldığını, bunlardan 138'inin tutuklu olduğunu, 300 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandığını ve 49 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğunu açıkladı.

550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konuldu; yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen 13 milyar TL'lik varlık donduruldu ve iadesi için adımlar atıldı. Gürlek, isim listesi tartışmalarına ise "İddianame düzenlenince kimsenin gözünün yaşına bakılmadığını göreceksiniz" yanıtını verdi. Bakan Şimşek, SPK'nın manipülasyona uğramış fonlara yönelik incelemelerini kasım ayı sonu itibarıyla tamamlayacağını ve piyasadaki belirsizliğin azalacağını duyurdu.

16 Eylül-26 Kasım döneminde 56 hisse senedinin tarandığını ve fonlarla ilişkili 21 hissede 551 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Ayrıca 591 kişiye işlem yasağı getirildiğini ve 319 kişinin sermaye piyasası işlem lisansının iptal edildiğini bildirdi.

Vatandaşların dövize yönelmeyip Türk lirasını tercih etmesinin değerli olduğunu belirtti.



BÜTÇENİN ŞİFRELERİ

2027 yılı bütçe teklifinin temelmakroekonomikbüyüklükleri ve sektörel dağılımı şu şekilde:

Bütçe Giderleri: 27 Trilyon 276 Milyar TL Bütçe Gelirleri: 23 Trilyon 408 Milyar TL Bütçe Açığı / GSYH Oranı:

Yüzde 3,5 Beklenen Milli Gelir (GSYH): 111 Trilyon TL Sağlık Harcamaları: 4,5 Trilyon TL Eğitim Harcamaları: 3,7 Trilyon TL Savunma ve Güvenlik (Toplam):

3 Trilyon 454 Milyar TL Sosyal Harcamalar: 3,4 Trilyon TL Yatırımlar: 2,85 Trilyon TL Tarım Destekleri: 1,3 Trilyon TL

Deprem Harcamaları: 769 Milyar TL Reel Sektör Destekleri: 658 Milyar TL Türkiye genelinde savunma sanayiinde yürütülen aktif proje sayısı 1.500'ü, toplam proje hacmi 150 milyar doları aştı. 2027 yılına girerken hem büyük platformların seri üretimi hem de derin teknoloji yatırımları ön plana çıkıyor. Çok katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe kapsamındaki entegrasyon çalışmaları hızlanıyor.

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER-2'nin seri üretimine 2027 yılında başlanması planlanıyor. Milli Muharip Uçak KAAN ile jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET projelerindeki geliştirme, test ve seri üretim altyapısı yatırımları kesintisiz sürdürülüyor.

2027'de stratejik platformların seri üretimini destekleyecek fabrika ve altyapı yatırımlarına ağırlık veriliyor. 2027 yılında iki yeni yapay zeka Ar-Ge projesi başlatılacak.

Geleceğin harp ortamına hazırlık kapsamında kuantum teknolojileri ve hipersonik sistemler üzerine yürütülen Ar-Ge yatırımları önceliklendirildi. Savunma sanayii ekosisteminin siber dayanıklılığını artırmak amacıyla SAYGEP Projesi kapsamında siber güvenlik yatırımları hayata geçirilecek.

2027 yılında, TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde yürütülen yerli radyo frekans (RF) çipleri ve mikroelektronik bileşen üretimi yatırımları genişletiliyor.



SAVUNMADA HEDEF

Yerlilik Oranı: %84 Savunma ve Havacılık İhracatı:

11,5 Milyar Dolar Sektör Toplam Cirosu: 28 Milyar Dolar Sektörel İstihdam: 138.000 Bütçe Payı: 2027 bütçesinde doğrudan savunma ve güvenlik birimleri için 3 trilyon 454 milyar TL kaynak ayrıldı. Milli Savunma Bakanlığı bütçesindeki silah, mühimmat ve sistem alım ödenekleri yüzde 229 artırıldı. MUGEM'in Bayraktar KIZILELMA, TB3 ve ANKA-3 gibi insansız hava araçlarının yanı sıra deniz ve su altı insansız araçlarından oluşan toplam 50'den fazla platform taşıması planlandı. Milli Uçak Gemisi (MUGEM) 27 Eylül 2027'de denize indirilecek; Eurofighter Typhoon projesinde ise pilot ve teknik personel eğitimleri ile üretim ve ikinci el tedarik süreçleri hız kazandı. Eurofighter tedariki iki koldan yürütülüyor; İngiltere'de üretim aşamasına geçildi ve Katar ve Umman'dan toplam 24 adet ikinci el Eurofighter uçağının daha erken envantere girmesi hedefleniyor.

Türkiye Yüzyılı ilmek ilmek örülüyor.