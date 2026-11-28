İletişim sözcüğündeki "Ş" harfine odaklanıp bunu dolar şeklinde görenlerdenseniz, bir adım ileride olmanız doğaldır! Artık günümüzde her şey bu mantıkla yapılıyor. Eskinin pazarlama, reyting, hedef grup ya da etkinlik ölçüm esaslı özel terminolojileri anlamsız sözcüklere dönüştü. İnternet ile "online, real-time" reaksiyon oluşturabilme dönemi tam anlamıyla hâkimiyet kurmuşken, şimdi de yapay zekâ ve onun kontrolündeki algoritmalar, bir tür sanal ama kitlenin manipüle edildiği evrenin tek patronu olarak zirveye oturdu... Evet, klasik görüntüler var. Herkes tuttuğu takımı statta sesi kısılana kadar bağırarak destekliyor. Ancak maç bittiğinde kimi yürüyerek, kimisi farklı taşıtlarla, kısıtlı ya da kıyaslanamaz imkânların var olduğu evlerine döndüklerinde, maç sırasında yapay yoğunluklarla unutmaya çalıştıkları psikososyoekonomik ekosistemleri onları bekliyor... Grup içindeki birey ile kendi ortamındaki birey aynı değil. Bu durumda kitleye yönelik argüman ya da manipülasyon için üretilen stratejiler, bilgisayarların çöp butonuna gönderiliyor. Bu ortamda aracısız, kişiye özel iletişim dinamiği yeniden kurgulandığı için medya gibi kitlesel aracı kurumlar da konjonktürel olarak zayıflıyor.



KOLAYCI YAKLAŞIM

Birkaç on yıl önce her şey ne kadar kolaydı!

Bir "ünlü" ile televizyon reklamı, neredeyse tüm pazarlama ve iletişim politikasının tamamını oluşturuyordu... Aynı kolaycı yaklaşım, birkaç yıl öncesinde de geleneksel kitle medya enstrümanları alışkanlığıyla "çok takipçili influencer" kullanımına geçmişti... Doğal bir süreçti çünkü yaratıcılık ve yeni fikir üretmeye ihtiyaç olmadan şirket taleplerini karşılamak mümkün oluyordu... Nasıl denir, o nesil için iş üretme şekli buydu. Ama temelde yatan ana sorun da bu zaten... Çağımız insanı değişti.

Ne kadar dramatik şey yaşanırsa yaşansın, her şey geçmişin dehlizlerinde yok olup gidiyor. İnsan yaşamının onurlu, erdemli ve ahlaklı bir şekilde yaşanıp sona ermesine dair bir tavsiyeyi son yıllarda kaç kez duydunuz?! Ama yine de artık toplumda giderek yalnızlaşan insanları, bireysel statü yerine topluluk aidiyeti içinde var olmanın cazibesi etkiliyor. Yapay zekâ evreninde bir topluluk yaratmak ya da aidiyet artırıcı hikâyeler oluşturmak işten bile değil. Gerekli olan, verileri işleyecek teknolojik hâkimiyete sahip, etik ve ekonomi gibi multidisipliner alanlarda birikim oluşturmuş, analitik düşünce yapısına sahip çalışanlara ihtiyaç var! Tek sorun, bu birikime sahip insan sayısının çok fazla olmaması!

Tahmin edileceği gibi yepyeni, inovatif iletişim profesyonellerine ihtiyaç var...



OTONOM SATIN ALMA

Günümüzdeki ve yakın gelecekteki pazarlama ve iletişim metodolojisinin yapay zekâ otonomisi, hiper kişiselleştirme, duyusal deneyimler ve şeffaflık ekseninde şekillendiğini görmek mümkün.

Geleneksel reklamcılık yerini, tüketicinin hayatına doğrudan entegre olan akıllı ve etik sistemlere bırakıyor artık. Ana eksenini yapay zekâ ajanlarının oluşturduğu bir iş söz konusu olacak.

Otonom satın alma, yani tüketiciler adına karar veren kişisel yapay zekâ asistanları çevremizde yer alacak. Markalar artık sadece insanlara değil, bu dijital ajanların algoritmalarına da kendilerini beğendirmek zorunda kalacaklar. Şöyle bir dinamik düşünün: Tüketici bireyin kişisel yapay zekâsı ile markanın satış yapay zekâsı, anlık fiyat, teslimat ve özellikler konusunda pazarlık yaparak satın alma işlemini tamamlayacak. Tabii ki nöropazarlama ve duyusal deneyimler kapsamında, giyilebilir ya da implante teknolojiler sayesinde beyin-bilgisayar arayüzleri ve gelişmiş sensörler ile bu satın alma sürecinde tüketicinin o anki ruh hâli, stres seviyesi veya biyolojik ihtiyaçları da veri olarak takip edilebilecek.

HİPER KİŞİSELLEŞTİRME

Sürükleyici (immersive) evrenler yaratılarak sanal ve artırılmış gerçeklik (VR/AR) ile tüketiciler, bir ürünü satın alırken o nesnenin avatarını kendi yaşam alanlarında veya sanal dünyalarda deneyimleme imkânına da sahip olacaklar.

Hiper kişiselleştirme de denilebilecek bireye özel ürünlerin tasarımlarının yapılması ise zaten standart bir işlem hâline gelecek. Tahminleyici (predictive) iletişim ile markalar, tüketici henüz bir ürüne ihtiyaç duyduğunu fark etmeden önce geçmiş verilerden yola çıkarak o ihtiyacı karşılayacak teklifleri sunabilecek. Radikal şeffaflık, değer odaklılık, etik ve sürdürülebilirlik kapsamında doğrulanabilirlik de temel standartlar hâline gelecek. Acentral, yani merkeziyetsiz topluluklar ve mikro ekosistemler, klasik marka sadakatinin yerini alırken tüketiciler markaların sadece müşterisi değil, karar alma süreçlerinin de bir parçası olacaklar. Bu arada ses, düşünce ve mesajlar, Zero UI denilen sıfır arayüz ile ekransız iletişim; sesli komutlar, jestler, akıllı lensler ve ortam zekâsı (ambient computing) eşliğinde görsel gürültü yaratmadan, günlük yaşamın doğal akışı içinde hedef kitleye ulaştırılacak.

Okuyucularım bu makaleyi hangi iş kolunun çalışanı olarak okuyacaklar, bilemiyorum. Ancak kendi kuruluşlarına bu perspektifle baktıklarında umarım bu pazarlama ve iletişim ruhuna hazır bir kuruluşta bulunmanın rahatlığı içinde olurlar!