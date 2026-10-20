90 bin TL promosyon olur mu?

Bankalar emekliye ödedikleri promosyonları Ekim ayında güncelledi. 90 bin TL’yi bulan rakamlar konuşuluyor. Peki bu para nasıl alınıyor? İşte detaylar...

EMEKLİLERİN, dul ve yetimlerin banka promosyonlarında ekim kampanyaları belli oldu. Bilindiği gibi bankalar SGK'dan maaş alan başta emekliler olmak üzere hak sahiplerine belli şartlarda promosyon ödüyor. Promosyonu alabilmek için üç yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü vermek gerekiyor. Promosyonun başka şartı bulunmuyor. Ancak bankalar belli kampanyalarla yeni şartlar ortaya koyarak promosyon miktarlarını yükseltiyor. Bankalar otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama, emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyon tutarını 35 bin liraya kadar çıkarıyor. Bunun yanında bazı bankaların kampanyalarında 90 bin TL'ye kadar çıkan rakamlar da var. Peki bu rakamlar nasıl artıyor?

TABAN RAKAMLAR BELLİ

Promosyon miktarlarının en az tutarları yine maaşlara göre belirleniyor. Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları bulunuyor. Maaş miktarı arttıkça promosyon miktarları da yükseliyor.

Bu rakamlardan daha az promosyon ödenemiyor. Ancak bankalar bu rakamları daha yukarı çekebiliyor.

REKABET MİKTARI ARTIRIYOR

Bankalar arasında daha çok emekli maaşı ödeme yarışı değişik kampanyalarla öne çıkıyor. Bankalar taban promosyonun daha yükseğini verebilmek için emeklilerden değişik taleplerde bulunuyor. Kredi çekme, kredi kartı kullanma, otomatik fatura verme, hatta başka emeklileri bankaya getirme işlemleri karşısında promosyon ödemeleri artırılıyor. Ekim ayı ile birlikte promosyonlar 35 bin liraya kadar çıktı.

YÜKSEK RAKAM NASIL OLUŞUYOR?

Bunların dışında bazı bankalar 90 bin liraya kadar promosyon verdiğini açıklıyor. Burada uygulanan yöntem ise faizsiz kredi ile gerçekleşiyor. Örneğin banka 20 bin lira promosyonun yanında sıfır faizli 70 bin lira da kredi imkanı sunuyor. Böylece 20 bin lirası karşılıksız 70 bin lirası ise geri ödemeli 90 bin liralık bir fayda sağlanmış oluyor. Burada emekli için avantaj kredinin faizsiz olması şeklinde ortaya çıkıyor.

NASIL ALINIYOR?

Emekliler maaş aldıkları bankalara mobil bankacılık, telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve bizzat şubeye giderek başvuruda bulunabiliyor. Burada üç yıl boyunca o bankadan maaş alınacağına dair sözleşme imzalanıyor. Sonra para emeklinin maaş hesabına yatırılıyor.

VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜ?

Emekliler promosyon için 3 yıllık söz vermelerine rağmen istedikleri zaman cayma hakkını kullanarak bu sözleşmeyi sonlandırabilir ve başka bankaya geçebilirler. Sözleşme sonlandırılırken alınan promosyonun kalan zamana göre miktarı hesaplanarak geri iade edilmesi gerekiyor. Bunun için aldığınız promosyonu 36'ya bölerek kalan zamanı bununla çarpmanız yeterli.

SEÇERKEN NE YAPMALI?

Emekliler promosyon alacakları bankayı seçerken kampanyaları iyi incelemeli, bankaların ne istediklerini iyi okumalı. Ayrıca imzaladıkları kağıtlarda ne sözler verdiklerine de iyi bakmalı.