FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026







KOÇ

Ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız birçok kişiye garip gelebilir. Fakat siz, bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi her anlamda mutlu ediyor.



BOĞA

Kariyerinizin ön plana çıkmasıyla gizli bir güç savaşı içinde olacaksınız. İş çevresinde farklı bir konumda olmanızdan dolayı sorumluluk duygunuz sizi rahatsız edecektir. Finansal konularda belirleyici davranacaksınız.



İKİZLER

Kısıtlı iş çevreleri size göre değil. Ay'ın konumu sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat etme çabası içinde olacağınızı gösteriyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getireceksiniz.



YENGEÇ

İçgüdülerinizin size sağlayacağı avantajlar sayesinde kısa sürede başarı elde ederek önemli mesafeler kat edeceksiniz. Bugün mesleki konularda beklediğiniz kriterleri karşı taraf sağlayacaktır. Uyumunuzu bozmamalısınız.



ASLAN

Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi değerlendirmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Bugün düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Maddi konulara bağlı olarak gelişecek özel durumlar söz konusu olabilir.



BAŞAK

Sizi farklı zamanlarda gören kişiler yanılabiliyor. Muzip tavırlarınıza alışanlar, sizi iş çevresinde gördüklerinde şaşkınlık yaşıyorlar. Olumlu bir gününüzdesiniz. Arkadaş çevrenizde aktif olacağınız bir gün geçireceksiniz.



TERAZİ

Başkalarının fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendi tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Kendinizden daha genç kişilerle bir arada olmanın zevkini yaşayacaksınız. Birçok kısa yolculuk yapmanız söz konusu olabilir.



AKREP

Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen çalışmalarınızda güçlü bir disiplin anlayışınız var. Yaşamınızı kontrollü sürdürmekten yanasınız. Bugün enerjinizi dengelemelisiniz.



YAY

Ruhsal evinizde ilerleyen Merkür sayesinde daha hızlı düşünmeye başladınız. Sabırlı davranışlarınız, size alışkın kişileri şaşırtsa da bu durum sizi ilgilendirmiyor. Çevrenize taviz vermiyorsunuz. Ortamlarda canınız sıkılabilir.



OĞLAK

Ailenizin hoşnut olacağı işleri yapmaktan zevk alacağınız bir gün. Onlarla ortak çalışmalar içinde olmanız sizi de mutlu edecek. Çevrenizi de ihmal etmemelisiniz. Küçük detayların canınızı sıkmasına izin vermeyin.



KOVA

Ay burcunuzda ilerliyor ve sosyal çalışmalarınıza hareketlilik kazandırırken aşk yaşantınızda da canlılık yaratıyor. Eğlence hayatınız canlanıyor. Birçok davet alacak ve farklı eğlence ortamlarında bulunacaksınız.



BALIK

Enerjik yapınızın belli bir düzene ihtiyacı var. Ay'ın konumu size istediğiniz disiplini sağlayacak. İç dünyanızı yeniden düzenlemek zorundasınız. Çevrenizde size destek verecek gerçek dostlarınızla bir arada olacaksınız.