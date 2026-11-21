Engelliler için mevzuatımızda erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bunun için en az yüzde 40 ve üzeri bir heyet raporu gerekiyor. Bu raporun da SGK tarafından onaylanması şartı var. Bu şartlar yerine geldiğinde, işe giriş tarihinize ve engellilik oranınıza göre belli bir prim ve yıl şartıyla emekli olabilirsiniz.

-2009 Ocak girişliyim. Raporum var. SGK'dan 18 yıllık hizmet gerekçesiyle 1 yıl sonra emekli olacağım söylendi. Bunun bir geçerliliği var mı? SUAT ALTUN

Engelliler için mevzuatımızda erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bunun için en az yüzde 40 ve üzeri bir heyet raporu gerekiyor.

Bu raporun da SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanması şartı var. Bu şartlar yerine geldiğinde işe giriş tarihinize ve engellilik oranınıza göre belli bir prim ve yıl şartıyla emekli olabilirsiniz. Burada yaş şartı aranmıyor. Sizin de raporunuz yüzde 40 ve üzeri olup onaylandıysa belli şartlarda emekli olabilirsiniz.



- Emekli olarak bir iş yerine girdim, çalışıyorum. Ayrıldığım zaman tazminat hakkım var mı?

YEKTA BERKAN

Emekli olduktan sonra çalışanlar ile emekli olmadan çalışanlar arasında özlük hakları açısından bir fark bulunmuyor.

Bu yüzden sizin de diğer çalışanlar gibi tazminat alabilmeniz için son iş yerinde en az bir yıldır çalışıyor olmanız lazım. Bunun dışında işten kendi isteğiniz ve kusurunuz dışında çıkarılmanız gerekiyor. Diğer çalışanlar gibi siz de istifa ederseniz tazminat alamazsınız. Ancak emekli olmadan önce ayrıldığınız iş yerinde çalışmaya devam ediyorsanız ve emeklilik için çıkışınızı aldığınızda tazminat ödenmediyse durum farklı. Bu kez istifa ederseniz daha önceki çalışmalarınızdan kaynaklanan tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz.



- Merhaba. 1973 doğumluyum, 2007 girişliyim, 5 bin günüm var. 1993'te askerlik yaptım. Askerlik borçlanmamı yatırırsam sigorta girişimi geri çekebilir miyim?

KEREM GEZER

Askerliğini sigortalı olmadan önce yapan erkek sigortalılar borçlanma yaptıklarında, yani askerlik günlerini satın aldıklarında askerlik süresi kadar işe giriş tarihlerini öne çeker ve bu kadar gün toplam primlerine eklenir. Sizin emekli olmanız için 7 bin güne ihtiyacınız var. Çalışma imkanınız yoksa askerlik günlerinizi satın alarak bu primlere ekleyebilirsiniz. Ancak işe giriş tarihinizi geri çekseniz de emeklilik şartlarınız değişmez. Yine 7 bin gün ve 60 yaş ile emekli olursunuz. Bu yüzden eğer çalışıyorsanız boşuna para ödeyip askerliği satın almaya gerek yok.



- Babam 1968 doğumlu, 1987 girişi var. 2 bin 400 gün SGK primi var. Askerlik sayımı yapılır mı, ne zaman emekli olur?

ZEYNEP KAÇAR

Babanızın emekli olması için en az 3 bin 600 güne ihtiyacı var. Askerlik sürelerini satın alsa bile prim günü tamamlanmaz.

Eğer çalışıp ya da isteğe bağlı ödeyerek 3 bin 600 günü tamamlarsa 60 yaşında kısmi emeklilik hakkına kavuşabilir.



- İşsizlik maaşı alabilmek için başvuru tarihi zorunluluğu var mı?

KEMAL ATİK

İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıllık çalışma hayatında en az 600 gün prim gerekiyor. Yine işten kendi istek ve kusurunuz dışında çıkarılmanız lazım. Başvuru için bir süre sınırı yok ama bir ay içinde başvurmak sizin avantajınıza. Çünkü her geciktiğiniz ay için alacağınız işsizlik maaşının süresi azalıyor. Örneğin 2 ay geç başvurursanız 10 ay alacağınız işsizlik maaşını 8 ay alabileceksiniz. Bu yüzden hak kaybı yaşamamak için işten ayrıldığınız tarihten itibaren bir ay içinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor.



- 1999 Ocak ayında ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladım. EYT kapsamında yaş şartı olmadan emekli olabilmem için kaç gün primimin olması gerekiyor?

SUAT ŞAHİN

İşe girdiğiniz tarih itibarıyla EYT kapsamında yaş şartı olmadan emekli olabilirsiniz.

Ancak en az 5 bin 975 gün priminizin olması gerekiyor. Bu primi tamamladığınızda 25 yıl şartı da 2024'te dolduğu için müracaat ederek emekli olabilirsiniz.



- 2001 yılında sigortalı oldum. 7 bin 300 günüm var. Kaç yaşında emekli olabilirim? 1970 doğumluyum.

DİLARA SARI

İşe girdiğiniz tarih itibarıyla emeklilik için şartlarınız 7 bin gün ve 58 yaş. Siz priminizi tamamlamışsınız. Şu anda 58 yaşınızı doldurduğunuz gün gidip müracaat ederek emekli olabilirsiniz.



- 1996 doğumluyum, 2013 girişliyim 3 bin 600 günüm oldu. Ne zaman sigortadan ücret alabilirim?

HALİL KOŞ

Henüz yaşınız çok genç. Emeklilik için önünüzde uzun bir süre bulunuyor. İşe girdiğiniz tarihe göre 7 bin 200 günü doldurmanız lazım. Yani 20 yıllık prim gerekiyor. Yaş şartınız ise 61. Bunlar tamamlanınca emekli olabilirsiniz.