Sapla samanı karıştırmakta üstümüze yok bizim. "Panik olmayın" denir, hemen yayları gevşetiriz. "Tedbirli olun" denilir, kaygımız arşa çıkar!

Böylesi zor zamanlarda panik hiçbir işe yaramadığı gibi, kişiye yanlış da yaptırır. Akıl devreden çıkmıştır bir kere.

Direksiyonda elleri korkudan titreyen bir şoför, sizi gideceğiniz yere nasıl güven içinde götürsün?

Ama tedbir iyidir. Sakince düşünür, değerlendirir, harekete geçersiniz...

Bugünlerde bu ikisinin ayrımını çok iyi yapmak zorundayız.

Yapmak zorunda olduğumuz öyle çok şey var ki...

● Eve misafir kabul etmemek

● Zorunlu haller dışında dışarıya çıkmamak

● Elleri 'doğru' yıkamak

●Eldiveni, maskeyi 'doğru' kullanmak

● Uyku düzenimize/beslenmemize dikkat etmek

● Bulaşma riskine karşı kalabalıktan uzak durmak/sosyal mesafeyi korumak/ gerekirse sevdiklerimizi bile uzaktan sevmek...

Bu ortamda "Ama evde canımız sıkılır" şımarıklığına ne olur hiç girmeyelim.

Konu hakkında yapılan esprilere ben de çok gülüyorum, bu ayrı. Ama ciddi ciddi "Sıkılıyörüz naapalım" diyen bir kesim de var... Bu başta bizim için her gün ekmek yapanlara, gazete çıkaranlara, market/eczane açanlara, sokakları süpürenlere saygısızlık olur.

Sağlık çalışanlarını zaten çok çok ayrı tutmak lazım. Onlar bugünlerde çocuklarını bile uzaktan seviyor. Asla ödeyemeyiz haklarını.

Ne demiştik; dozunda bir korku, tıpkı stres gibi 'başarılı olmak adına' faydalı bile olabilir. Ama abartmamak, fobi boyutuna getirmemek kaydıyla....

'Koronafobi'nin, Covid 19 salgını ile birlikte hayatımıza girdiğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi'nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Panik, virüsün kendisinden çok daha zararlı.

Panik halinde mantıklı kararlar veremezsiniz ve çevrenizde de paniğe sebep olursunuz. Olabildiğince önlem alın, bilgilenin ve yaşantınıza da bu çerçevede devam edin" diyor. Psikolog Ezgi Dokuzlu'nun 5 önerisi şöyle:



ABARTMAYIN

Güncel durum hakkında bilgi sahibi olma isteğiniz gayet normal ve gereklidir.

Fakat yalnızca haberleri takip eder ve günlük yaşantınızı olumsuz gelişmelere odaklarsanız bu durum psikolojinizde kalıcı zararlara sebep olabilir. Gerektiği ölçüde haberleri takip edin.



YETERLİ TEDBİR ALIN

Yetkili kişilerin önerdiği hijyen kurallarına uymanız ve kişisel temizliğinize dikkat etmeniz yeterlidir. Günde belli el yıkama sayısına ulaşmaya çalışmak, temiz de olsa eşyalara dokunmaktan kaçınmak veya yalnızca faydalı olduğunu düşündüğünüz yiyeceklerin aşırı tüketimi birtakım psikolojik problemlere neden olabilir.



BELİRSİZLİĞİ GİDERİN

Belirsizlik ve az bilgi kaygı yaratır.

Karşı karşıya olduğunuz tehdidin tam olarak ne olduğunu bilmemeniz paniği tetikleyebilir. Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerden mutlaka bilgi alın.



VAKTİNİZİ DEĞERLENDİRİN

Tedbir amaçlı bir süre sosyal ortamlar yerine evinizde vakit geçirmeniz en doğrusu. Bunu bir kısıtlama olarak değil fırsat olarak düşünün. Kendinize vakit ayırın. Uzun zamandır yapmak istediğiniz ama fırsat bulamadığınız şeyleri yapabilirsiniz.

Kitap okuyabilir, hobilerinize vakit ayırabilirsiniz.

Kendinize sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.

Evde hareketsiz kalabilirsiniz, bu da kilo almanıza sebep olabilir.

Evde yapabileceğiniz egzersizler hem stresinizi azaltmaya hem de bağışıklığınızı kuvvetlendirmenize yardımcı olur.

Ailece evde yapabileceğiniz etkinlikler planlayarak aile üyeleri arasındaki bağı güçlendirebilirsiniz.

Yalnızca güvenilir haber kaynaklarını takip edin Maalesef sosyal medyada çok fazla yanlış ve kaynağı olmayan bilgi akışı var.

Yalnızca güvenilir haber kaynaklarını takip edin, kaynağından emin olmadığınız bilgileri paylaşmaktan kaçının. Sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve abartılan haberler panik halini tetikliyor.

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