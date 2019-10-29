KOÇ: BUGÜN, çevrenizle ilgili gereksiz kuruntular ve düşünceler içerisindesiniz. Çalışma arkadaşlarınıza daha istikrarlı davranmalısınız. Lider bir kişiliğe sahipsiniz. Buyurgan tavırlarınız yüzünden, çoğu kez yanlış anlaşılıyorsunuz. Yeteneklerinizi ustaca sergiliyorsunuz.



BOĞA: AY, karşıt burcunuzda ilerlerken, çevresel ilişkilerinizde duygusal bekleyişler içerisindesiniz. Partnerinizin hareketlerinden farklı anlamlar çıkarmanız yersiz, olayları sadece kendi duygularınızla değerlendirmemelisiniz. Bugün, kişisel hobilerinizi tekrar gözden geçirin.



İKİZLER: DEĞİŞEN yaşam koşullarına çabuk ayak uyduruyor, bu özelliğinizle herkesi şaşırtıyorsunuz. Bugün, çok yoğun bir telefon trafiği içerisinde olacaksınız. Partnerinizin istekleri ve sizin kararlarınızla ortak planlar içerisinde yer alacaksınız. Küçük kazlara dikkat temelisiniz.



YENGEÇ: TUTKULU ve çalışkan bir yapınız var. Sert bir tutumla karşılaştığınız anda, yaptığınız işten hemen soğuyorsunuz. Bugün, akrep burcunuzda ilerliyor, geçmişte yaşadığınız olaylar kafanızı kurcalayacak. Kötü alışkanlıklarınız ne yazık ki vizyonunuzu daraltıyor.



ASLAN: GÜCÜNÜZÜ ispat etmek zorunda değilsiniz. Olayların aşırıya kaçmasından fazla etkileniyorsunuz. Bugün, maddi konularda kaygılarınızı bir kenara bırakın. Çevresel koşulların zaman içinde olumlu desteğini üzerinizde hissedebileceksiniz, biraz daha zamana ihtiyacınız var.



BAŞAK: DUYGULARINIZI baskılayarak çevrenizi kontrol etmeye çalışmanız, sizi farkında olmadan bir hayli yoruyor. Sevgi anlayışınız biraz farklı, oysa ki yüreğinizin özgür kalmaya ihtiyacı var. Batırılmış duygularınız yüzünden karamsarlık içerisindesiniz. Bugün baş ağrılarına dikkat!



TERAZİ: DİKKAT çekici bir kişilik ve güzelliğe sahipsiniz, her geçen gün hayranlarınız arttıkça, düşman kazanmanıza neden oluyor. Bel bölgeniz oldukça hassas, giysilerinizi seçerken özenli davranmalısınız. Modadan uzaklaşmalısınız, özellikle de sivri burunlu ayakkabılardan.



AKREP: OLDUKÇA zorlu hedefler seçiyorsunuz. Doğuştan liderlik yeteneğine sahipsiniz. Bugün, Ay burcunuzda ilerliyor. Kendinize özgü bir tarzınız var. Detaylara fazlasıyla önem veriyorsunuz. Bugün, enerjinizde biraz düşüklük olabilir. Düzenli bir uyku sistemine sahip olmalısınız.



YAY: HAREKETLİ işlerde çalışmayı seviyor, hem kendinizi hem de çevrenizi motive ediyorsunuz. Bugün, aile bağlarınız oldukça kuvvetli. Partnerinizle birlikte ailenizin bazı paylaşımlarına katılacak, sosyal ve ailesel olayları iç içe yaşamaktan son derece hoşnut olacaksınız.



OĞLAK: BUGÜN, çok olumlusunuz, günü değerlendirerek avantajlardan yararlanın. Düşündüğünüz işi ertelemeyin. Toplumsal heyecan ve planlarınız konusunda partnerinizin fikirlerini almak isteyeceksiniz. Zıt düşünceler içinde olmamaya, tartışmamaya özen gösterin.



KOVA: SABIRLI ve ölçülü davranmaya özen göstermelisiniz. Yeteneğiniz ve düş gücünüz gerçekten mükemmel. Yaratıcılığınızı sezgilerinizle birleştirme konusunda çok başarılısınız. Fakat bazı konularda aceleci davrandığınız kesin. Ulaşılmaz olaylar ilginizi çekiyor.



BALIK: GÜVENLE yaptığınız işlerde oldukça başarılısınız. İş hayatınızda her türlü insanla karşı karşıya olabileceğinizi unutmamalısınız. Bugün, Ay'ın konumu aşk yaşantınızı olumlu yönde etkiliyor. Heyecanınızı dizginleyin. Finans konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

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