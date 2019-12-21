KOÇ: Bugün, kişisel güvenliğinizi ön plana çıkaran düşünceler içindesiniz. Olayları değişik boyutlarda değerlendirmeniz yüzünden yanlış sapmalar yaşıyorsunuz. Sorunları çok fazla irdeleyeceğiniz bir gün. Bazı konularda kendinize güvenmeyi artık öğrenmeli, fırsatları doğru değerlendirmelisiniz Finans konusunda yeni kararlar almalısınız.

BOĞA: Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, duygusal ilişkilerinize yeni bir boyut sunuyor. Sizin iyi niyetli yaklaşımlarınızla, onun size olan davranışları arasında olumlu bir paralellik var. Duygusal yaşantınızın güven içinde olmasını istiyorsanız, maddesel kazançlarınızı ön planda tutmalısınız.. Mevsimlerin değişmesi, yemek alışkanlığınızı bozuyor.

İKİZLER: Bugün arkadaşlarınızla aranızda güçlü bağlar oluşturabilirsiniz. Karşılıklı yardımlaşmalarla isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İnatçı yapınız, her zaman olumlu sonuç vermeyebilir. Bugün beklemesini bilmelisiniz. Kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin.. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz.

YENGEÇ: Yaşam kalitenizi arttırma çabası içinde olmanızı, biraz da çevresel faktörlerle bağlantılı ilerliyor. Toplumsal olayların gündem kazanacağı bir gün içindesiniz. Ay kombinasyon burcunuz Akrep'te ilerlerken, ben merkezci yönünüzü ortaya çıkarıyor. İnançlarınız doğrultusunda ilerliyor olmanızın, size kazandıracağı avantajlara yaklaşıyorsunuz.

ASLAN: Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi etkilemeyi seviyorsunuz. Bugün, işbirliği içinde olacağınız kişilerin inatçı tavırları karşısında sinirlenebilirsiniz. Duygusal güvene ihtiyacını olduğu bir gün içindesiniz. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Kafanızdan eski pürüzleri atmalısınız

BAŞAK: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız bir gerçek. Olayları çok iyi takip ediyor olmanız, size iyi bir prestij kazandırabilir. Maddi konularda akıllıca verdiğiniz kararlar gündemde olacak. Bugün, finans konularında yapacağınız araştırmaların size sağlayacağı özel durumlar mevcut. Girdiğiniz ortamlarda farkınız hemen göze çarpıyor..

TERAZİ: Bilinçaltınızda amaçladığınız bir takım planlarınız var. Fakat, çevresel faktörler önemli bir engel teşkil edebilir. Bugün bulunduğunuz ortamlardan hemen sıkılabilir ve kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Satürn'ün sizi zorlaması karşısında bazı engellere takılabilirsiniz

AKREP: Ay burcunuzda ilerlerken güçlü ve aktif bir kişilik sergiliyorsunuz. İçinizde bir çok sıkıntıları bastırmak zorunda kalabilirsiniz. Düşüncelerinizi ifade ederken, sözlerinizi anlamlı bir şekilde paketlemekten hoşlanıyorsunuz. Bugün, partnerinizi etkiniz altına almayı başaracaksınız. Partnerinizin sizin için kalıcı düşünceleri var.

YAY: Güçlü enerjinizi, hayallerinizi gerçekleştirme adına kullanmalısınız. Bugün, birçok fırsat aynı anda karşınıza çıkabilir. Değişik olayların sizde yaratacağı farklı duygular, aklınızın karışmasına neden olacaktır. Sevdiğiniz kişi size hak verse de, tartıştığınız konuda onun farklı fikirleri var. Her zaman sizi desteklemek zorunda değil.

OĞLAK: Gezegeniniz Satürn burcunuzda ilerlerken, duygularınızı mantıklı bir şekilde bastırmayı yeğliyorsunuz. Zamanı olumlu bir şekilde kullanmayı iyi biliyorsunuz. Yakın çevrenizde bir takım olumlu gelişimlere şahit olurken, kişisel yardımlarınızla onlara destek vereceksiniz. Bugün, birlikte çalıştığınız kişileri incelemelisiniz.

KOVA: Aklınızda sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor. Kardeşler arası iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bir gün. Görüşmek istediğiniz kişilere ulaşacak ve onlarla kısa vadeli planlar yapacaksınız. Fırsatlarınızı akıllıca bir şekilde kullanacak ve isteklerinizdeki sınırları genişleteceksiniz.

BALIK: Yatırımlarınız konusunda aklınız karışık. Bazı sorunlarınızı gözden geçirecek ve bütçenizi yeniden ayarlamak isteyeceksiniz. Maddesel gücün önemini çok iyi bildiğiniz için, önünüze çıkan fırsatlar konusunda aceleci davranmak isteyebilirsiniz. Bugün, ortak duygu paydası içinde buluşmayı denemelisiniz. Sabırlı yapınızı ortaya çıkarmaktan başka çareniz yok