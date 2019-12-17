KOÇ:

Bugün, kendinizle ilgili kişisel sorunlarınızı irdeleyeceksiniz. Bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşayabilirsiniz. İsteklerinizde sabırlı bir tutum izleyerek, hedeflerinize ulaşmayı planlıyorsunuz. Amaçlarınız doğrultusunda yaptığınız çalışmaların sizi yormadığı bir gerçek. Bugün ikilem yaşayabilirsiniz.



BOĞA:

Güçlü mantığınız sayesinde bir çok paylaşımın ortasında olacak ve sizden beklenen performansı sağlayacaksınız. Bugün çevrenize çok fazla açık davranmak istemeyebilirsiniz. Gizli düşünceler içinde olmanız, farklı yoruma neden olabilir, aldırmamalısınız. Sizin için farklı olan her şey önem kazanıyor ve olayların seyri değişiyor.



İKİZLER:

Kişisel çabalarınız sonucunda elde edeceğiniz önemli gelişmeler, motivasyonunuzun artmasına neden oluyor. . Bugün bazı dost toplantılarının aranılan kişisi olacaksınız. Görüştüğünüz kişilerin sıra dışı düşünceleri, yeni başlangıçlarınızın temelini oluşturacak.

Özel zevklerinizi için harcama yaparak, bütçenizi zorlayabilirsiniz.



YENGEÇ:

Bugün, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Konulara en kısa yoldan yaklaşmanız nedeniyle, zincirleme bir çok işi kısa sürede tamamlayacaksınız. Karşıt burcunuzda ilerleyen Mars'ı unutmamalı ve hata yapmamaya çalışmalısınız.



ASLAN:

Bugün duygusal anlamda kafanız çok karışık ve bazı konularla ilgili düşüncelerinizde kararsız kalabilirsiniz. Değişim için, uygun bir gün değil. Ani ortaya çıkacak olan olaylar karşısında, kendinizi savunmak zorunda kalmak istemiyorsanız, sizi engellemek isteyenlere karşı, kesin tavrınızı koymalısınız.



BAŞAK:

Ay burcunuzda ilerliyor. Aşkta tutucu davranışlarınız yüzünden partnerinizle ilişkinizi zorlayabilirsiniz. Sizin isteklerinizi onun davranış biçimlerine ters düşebilir. Zengin bir dünyanız var ve rutin olaylardan hemen sıkılıyorsunuz.. Özgürlüğünüzü zedeleyecek çevre koşullarına karşı önleminizi alacaksınız.



TERAZİ:

Çizdiğiniz yolun başarıyla yürümesini istiyorsanız, bazı tavizleri de göze almanız gerekiyor. Bugün, inatçı yapınızı belirgin bir şekilde ortaya koyacaksınız. Bugün Ay'ın konumu, hırslı tarafınızı ortaya çıkarıyor. Küçük detayların üzerinde bile önemle durarak, sizden beklenmeyen bir performans ortaya koyuyorsunuz.



AKREP:

Ay'ın konumu, kişisel ilişkilerinizle duygusal yapınız arasında çelişkiler yaratıyor. İşlerinizle ilgili yeniliklere ihtiyacınız var ve bir takım iş bağlantıları içinde olacaksınız. Bugün sorumluluklarınız konusunda kendinizi disipline etmelisiniz. Partnerinizin özel tutkuları sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir.



YAY:

Bugün, yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak istiyorsunuz. Hırslı ve atılgan yönünüzü ortaya çıkarmaktan hoşlanacaksınız. . Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.



OĞLAK:

Bugün, organizasyonlar konusunda oldukça başarılısınız. Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan büyük keyif alıyorsunuz. Çevrenize karşı mantıklı yaklaşımlar içinde olmanız, başarı grafiğinizi yükseltiyor. Bugün, seyahat planları yapabilir ve bilgilerinizi kullanacağınız konularla karşı karşıya kalabilirsiniz.



KOVA:

Bugün, Ay'ın konumu para konularını gündeme getiriyor. Kazançlar konusunda yaşadığınız sıkıntılarınızı çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz. Onların düşüncelerine tepki göstermek yerine, ilişkilerinizi sıcak tutmayı denemelisiniz. Bugün sabit düşünmeye zorlanabilirsiniz. Şartlar ne olursa olsun, taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.



BALIK:

Yapacağınız her işi önceden planlayarak yola çıkıyorsunuz. İlişkinizde kalıcı değerler peşindesiniz. Yakın dostlarınızın desteği sayesinde, önceden aklınıza koyduğunuz bazı isteklerinizi, kendi doğrularınızla sentezleyerek başaracaksınız. Bugün bir çok dostlarınızdan güzel haberler alacaksınız ve mutlu olacaksınız.

