KOÇ: Duygusal konularda beklediğiniz şartların gelişmesi biraz da sizin davranış biçiminizle ilgili gelişiyor. Gezegenlerden aldığınız sert etkiler, yaptığınız çalışmalara yeni bir bakış açısı getirecek. Düşüncelerinizde ısrarcı davranmalı ve hiç kimseye ödün vermemelisiniz. Bugün mekan çalışmaları gerektiren işlerde, sert bir tutum sergileyebilir, inatçılıkla suçlanabilirsiniz.

BOĞA: İsteklerinizde aşırıya kaçabileceğiniz bir gün. Ay'ın bulunduğu konum, maddesel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Yatırımlarınız yeniden gözden geçirmeli ve enerjinizi doğru işlerde kullanmalısınız. Yalnızlığı sevmenize rağmen, bugün çevrenizde bir çok kalabalık oluşturmayı amaçlıyor olmanız, sizi her anlamda anlamlı kılacaktır.

İKİZLER: Küçük detayların size kazandıracağı avantajları unutmuyor, olayları değişik açılardan yorumlamayı yeğliyorsunuz. Arkadaşlarınızın sizin üzerinde etkileri çok büyük. Bugün yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmelisiniz. Duygularınızda ve zevklerinizde bir genişleme ve esneklik söz konusu. Yardım sever duygularınızı ön plana çıkaracağınız bir gün.

YENGEÇ: Kişisel rahatlığınızın önemli olduğunu biliyor ve bugün kendi doğrularınıza göre hareket etmek istiyorsunuz. Maddesel yönünüzü partnerinizin kaynakları ile birleştirebilirsiniz. Karşılaştığınız her türlü engellere hazırlıklısınız. Partnerinize karşı sakin ve içten duygularla yaklaşıyorsunuz. İsteklerinizdeki doğallıktan dolayı onu şaşırtabilirsiniz.

ASLAN: Arzularınız konusunda tatminkar olamadığınız bir gün. İsteklerinizi yeniden yapılandırmak istiyor olmanız, sizi yeni bir çabaya sürüklüyor. Yaratıcı dostlarınızın yardımına gereksiniminiz olabilir. Şartlarınızı zorlamalısınız. Görüşeceğiniz kişilerin sizden bazı beklentileri olacak fakat ayrıntıların üzerinde çok fazla durduğunuz için, karşı tarafın yorulmasına neden olacaksınız.

BAŞAK: Size en yakın kişilere öfkenizi yansıtarak, gerçek dostlarınızın kalplerini kırdığını fark etmemeniz mümkün değil. Bazı yarım kalan işleriniz yüzünden aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Önünüze çıkacak fırsatları değerlendirmek açısından temkinli davranmak zorundasınız. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.

TERAZİ: Yapmayı planladığınız işleriniz için, farklı yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz.. Bireysel düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. Temkinli davranmakta fayda var. Kişiliğinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenize daha oto kontrollü yaklaşıyorsunuz. Kramplara dikkat edin.

AKREP: Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmak ve hiç kimseye gereksiz sözler vermek istemiyorsunuz. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız. Duygusal ilişkilerinizde kendinizi güçlü ve sizi bekleyen olaylara hazır hissediyorsunuz. Düşündüğünüz konular için; sabah saatleri kendinizi çekimser ve isteksiz hissedebilirsiniz.

YAY: Bugün Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili düşüncelerin hakim olduğu olayların gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor, sizi anlamlı ve önemli hale getiriyor. Siz yine de tedbiri elden bırakmayarak, gelişmeler karşısında soğukkanlılığınızı koruyun..

OĞLAK: Bugün, çevrenize karşı hoşgörülü olmak zorundasınız ve yapıcı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız. Özellikle, aşk konusunda fazla yorum yapmak gibi bir takıntınız yok. Süregelen ilişkinizi varsa, mutlu sona yaklaşıyorsunuz. . Sıra dışı konuşmalar ilginizi çekse de, olayların fazla içinde bulunmak istemiyorsunuz. Evli olanlar için neşeli bir gün.

KOVA: Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız bir gün. Uzak yollardan gelecek sürpriz haberler karşısında keyifli bir gün yaşayabilirsiniz. Bugün, güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırmak istiyorsunuz. Düşüncelerinizden ödün vermek istememeniz nedeniyle bazı dostlarınız tarafından, bencillikle suçlanabilirsiniz.

BALIK: Yaratıcı düşüncelerinizdeki olumlu performansı iş yaşantınızda olduğu gibi duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlerseniz, ilişkiniz her anlamda pozitif olacaktır.