KOÇ: Bugün, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Ay'ın bulunduğu konum, sosyal yaşantınıza canlılık verirken, duygusal ilişkileriniz, özgürce davranışlarınız yüzünden tehlikeye girebilir. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyor gibisiniz.



BOĞA: Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Bugün, güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırmak istiyorsunuz. Düşüncelerinizden ödün vermek istememeniz nedeniyle bencillikle suçlanabilirsiniz. Enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

İKİZLER: Bugün, ilginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız. Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz. Patik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.

ASLAN: İçsel enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan büyük keyif alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, ilişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin caydırıcı davranışlarına aldırmamalısınız.

BAŞAK: Para kazanmayı seviyor, size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Bugün, ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz Fakat, uzun vade çözümler yerine kısa süreçleri tercih edeceksiniz. Ay'ın bulunduğu konum, ruhunuzda fırtınalar yaratıyor ve dinginlik savaşları veriyorsunuz.

TERAZİ: Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki bir çok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek. Bazı kişileri olduğu gibi kabul ederseniz, bugün mutlu olacağınız olaylar sizi bekliyor.

AKREP: Mars'ın burcunuzdaki konumu, gizli olaylara olan merakınızı arttırıyor. Çevrenizde olup bitenlere karşı, isteseniz de kayıtsız kalamıyorsunuz. Olayları kafanızda çok fazla büyütmeden, sonuçları beklemenizde yarar var. Bugün, doğal yapınız ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız.

YAY: Dostluk duygularınızın sizi yönlendireceği bir gün. Kişisel özellikleriniz vurgulayan işlerden zevk aldığınız için, bugün, daha özgün ve cüretkar davranabilirsiniz. Çevresel ilişkilerinizde etkilemek istediğiniz kişileri kendinize mıknatıs gibi çekiyorsunuz. Olumlu davranışlarınızın size kandıracağı artılar önem kazanacak.

OĞLAK: Bugün, aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. . Aşırı alıngan ve hassas yapınız; size karşı yapılan küçücük hatalarda gereğinden fazla etkileniyor. Akşam saatlerinde keyifli anlar geçirebilir, çevrenizle karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilirsiniz

KOVA: İçsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Bugün yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevresel ilişkilerinizden beklediğiniz desteği görmek istiyorsunuz. Uzun zamandır bel ve boyun ağrılarınızın devam etmesi, sizi zor durumda bırakıyor.

BALIK: İdeallerinizi gerçekleştirmek için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Bugün sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Evinizde yapılması gereken ihmal edilmiş işlerin gündeme gelmesiyle, aktif bir gün geçirebilirsiniz. Bu gün çevrenize yardım etmekten hoşlanacaksınız.