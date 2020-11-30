KOÇ: AMAÇLARINIZI gerçekleştirmek için iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Güçlü hissetmek için motivasyona ihtiyacınız var.



BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.



İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerini düzeltmek zorundasınız.



YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.



ASLAN: KARŞILAŞACAĞINIZ olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.

İstekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.



BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi sinirli ve agresif yapıyor. İş çevrenizde saygının sizin için önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini de size yükleyebilir.



TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak için uygun bir gün.



AKREP: DÜŞÜNCÜLERİNİZİ duygusal bir şekilde ele aldığınız için, olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcısınız. Gücünüzü ilişkileriniz de yansıtmak istemeniz, sizi çekici yapıyor.



YAY: DERİN düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz.

Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz.



OĞLAK: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.

Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek tekliflerine hazırlıklı olmalısınız.

Seçici davranıyorsunuz.



KOVA: İŞ yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konulara ağırlık vereceksiniz. Partnerinizin güçlü özelliklerinden etkileniyor fakat onun inatçı tavırları canınızı sıkıyor. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün.



BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz.

Olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.