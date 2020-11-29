KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın göstereceği dostlukla birlikte cesur davranacaksınız. Güçlü hissetmeniz için motivasyona ihtiyacınız var.

BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.



İKİZLER: Sezgileriniz yüksek. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Geleneksel davrandığınız için, farklı hareket etmek istemiyorsunuz. Kazançlarınızı artırmalısınız.



YENGEÇ: Düşüncelerinizden taviz vermediğiniz için inatçı fakat aktif bir gününüz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız. Çevrenizi kırıyorsunuz.



ASLAN: Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. İstekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.



BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi agresif yapıyor. Saygılı ilişkilerin sizin için önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız kendi işlerini de size yükleyebilir.



TERAZİ: Duygusal ilişkileriniz önemli. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız uygun bir gün.



AKREP: Düşüncülerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcısısınız. Gücünüzü ilişkilere yansıtmak istemeniz sizi çekici yapıyor.

YAY: Derin düşünceler içinde olmanız kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına fazla sorumluluk alıyorsunuz. Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz.

OĞLAK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için tekliflere hazırlıklı olmalısınız. Yenilikleri kabullenmiyorsunuz.



KOVA: İşinizi askıya alacak ve duygusal konulara ağırlık vereceksiniz. Bugün partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Fakat onun inatçı tavırları canınızı sıkacak. Sezgileriniz güçlü.



BALIK: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Olayları takibe alıp sessiz yorum geliştirebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.