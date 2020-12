Bu haftaki köşe yazım basın dünyasının duayen ismi, rahmetli demeye dilim varmıyor sevgili Erkin Usman'a ithafendir. Dünyaya gelme nedenimizin geçici ve gitmenin kaçınılmaz olduğunu yakınlarımız kaybettikçe daha iyi anlıyoruz. Ömür dediğin kaç yıl? Kabasını yaparsak ortalama taş çatlasın 80 yıl. Bitmeyen kavgaların ve küslüklerin ne kadar saçma olduğunu yaşınız ilerledikçe daha iyi anlıyorsunuz.



ÖZEL BİR İNSAN

1995 yıllarında Ege'nin incisi sevgili gazetem Yeni Asır'a ayak bastığım dönemde Erkin Usman hocamla tanışmış, ilerleyen yıllarla birlikte hayranlığım artmış ve dostluğumuzun da pekişmesiyle hayatımın merkezine yerleşmişti. Onu tanıyan herkesin, yaşama bakışı zaman içinde değişirdi. Usta kalemine kimse söz söyleyemeyeceği gib, müthiş bir zeka ve gözlem yeteneğine şapka çıkarmaktan kendimizi alamazdık. Bazıları gerçekten özeldir. Ne yaparsa yapsınlar onlara kızamazsınız. Allah vergisi bir havaları vardır. Erkin Usman babaydı, arkadaştı, sırdaştı, iyi bir dinleyici, iyi bir öğretmendi.





Ondan öğrendiğiniz hiçbir bilgiyi unutmanız mümkün değildi. Espri anlayışı ve olaylara bakışı çok farklıydı. Ne çok şey öğrendim kendisinden. Köşe yazılarımın beğenisini ve onayını almak benim için mutluluktu. Gazete muhabbetlerimiz hiç bitmezdi. Herkese anlatacak bilgisi, bitmeyen bir enerjisi vardı.



Çay, kahve saatlerimizin tadına doyum olmazdı.

Her konuşmasının altında bir veciz, ironi saklıydı. Arada patlattığı küfürler bile, bizi kızdıracağına güldürürdü.



EGE TURLARI

Bir dönem Erkin ağabey ve diğer yazar arkadaşlarımızla Ege turları yapardık.

Gittiğimiz il ve ilçelerde yaptığımız röportajlarda, biz harıl harıl not almaya çalıştıkça o sadece dinlerdi. Gazeteye döndüğümüz zaman, haftanın her gününü kapsayan sütunlar dolusu yazı çıkarırdı. Biz aldığımız notlarla iki günü zor toparladık.

Çok şey öğrendik Erkin ustadan. Nurlar içinde yat, ışıklar içinde uyu sevgili hocam.

Basın dünyası seni hiç unutmayacak yerin doldurulmayacak. Güle güle koca çınar.



Duası kadar sever insan. Ne kadar seviyorsa o kadar dua eder. (anonim)



GERÇEK DUYGULAR

Yaşınız ilerledikçe hayat gözünüzde daha değerli oluyor. Çantanızda eksilen paranızı tasarruflu kullanmak gibi bir şey. Kıyamıyorsunuz harcamaya. Geceleri daha geç uyuyor sabahları daha erken kalkıyorsunuz.

Hayat sizi ne kadar yorarsa yorsun, yaşama hırsla sarılıyorsunuz. Paranız olmasa da maddi konular geride kalıyor. Gerçek, damıtılmış, demlenmiş duygular ortaya çıkıyor.

Keşke hayatın başında anlayabilseydik diye hayıflanmanın da bir yararı yok. Her öğreti sırasını başka öğretiye bırakarak, ustalaştırıp bizi pişiriyor.



HOŞÇAKAL HOCAM

Çocukluğumda gökyüzüne ne zaman baksam ve kayan bir yıldız görsem, anneannem bir yerlerde, bu dünyaya veda eden biri var deyip rahmet okurdu. Yıllarca gökyüzüne korkarak baktım. Sevdiklerimi kaybetme korkusunu farkında olmadan kayan yıldızlara bağlamıştım. Gözlerimi sıkıca kapatır "Allah baba sakın ailemi benden alma" diye dua ederdim. Çocuk kalbi özeldir derler. Onlar ne dilerse olurmuş.

Annemin çok istediği dileği varsa bana söyletirdi.



Yine nostalji olmuş bir şarkı takıldı kulaklarıma. Geçmiş dönem sanatçılarımızdan Coşkun Demir'in "Koca çınar" içine sığamadığımız bu dünyanın bir şarkıya sığması ne garip. Evet gökyüzünden kocaman bir yıldız Erkin Usman kaydı. Elbet bir gün hepimiz sevenlerimizle buluşacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakal sevgili hocam.