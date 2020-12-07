KOÇ: ÇEVRENİZ size ve fikirlerinize karşı çıkamıyor. İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Dış görünümünüzde değişim yapabilirsiniz. Partnerinizi eleştirmediğiniz sürece, karşılıklı sinerjiniz artıyor.



BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. İş ilişkilerinizde de yapıcı davranacaksınız.

Arabuluculuk görevinizi tam olarak yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınızla işbirliği sağlayacaksınız.



İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN yavaşladığını hissederek, kendinizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Dostlarınızın sırları konusunda ketum davranacaksınız.



YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız.

Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız.



ASLAN: KENDİNİZLE ilgili olumsuz şeyler düşünmemelisiniz. Dengeleriniz çok önemli. Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanıza rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanları etkiliyorsunuz.



BAŞAK: İÇİNİZDEKİ karmaşalar nedeniyle çevrenizden soyutlamak isteyeceksiniz.

Nostaljik duygularınız ortaya çıkacak.

Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olsanız bile geçmiş yüzünden tartışabilirsiniz.



TERAZİ: SÜRPRİZLERE hazırlıklı olmalısınız.

İsteklerinizi yaşama geçireceksiniz.

Şansınız da artıyor. Yeni girişimler için, kendinizi cesur hissediyorsunuz. Birçok kişinin dikkati üzerinizde olacak.



AKREP: BUGÜN zihinsel dağınıklığınız var.

Herkese aynı anda söz vermeniz, sizin için iyi olmuyor. Değişen hava, en çok sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın.



YAY: BUGÜN, kişisel enerjiniz çok yüksek olacak. Karşınızdaki kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden etkilenecekler.

Fiziksel anlamda çekici, aktif bir tavır içindesiniz ve başarılısınız.



OĞLAK: YAPTIĞINIZ işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. Başarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz. Akıllı insanlarla konuşmayı daha çok seviyorsunuz.



KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedeceksiniz. Arzularınızın tavanı yüksek. Sorumluluk duygunuz yoğun.



BALIK: DUYGUSAL yaşamınızla ilgili değişimler yapmalısınız. Bazı olaylar istediğiniz gibi olacak.

Kuracağınız beraberliklerde karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Kısa vadeli sözleşmeler yaparak başarınız artıyor.