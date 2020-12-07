KOÇ: ÇEVRENİZ size ve fikirlerinize karşı çıkamıyor. İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Dış görünümünüzde değişim yapabilirsiniz. Partnerinizi eleştirmediğiniz sürece, karşılıklı sinerjiniz artıyor.
BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. İş ilişkilerinizde de yapıcı davranacaksınız.
Arabuluculuk görevinizi tam olarak yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınızla işbirliği sağlayacaksınız.
İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN yavaşladığını hissederek, kendinizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Dostlarınızın sırları konusunda ketum davranacaksınız.
YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız.
Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız.
ASLAN: KENDİNİZLE ilgili olumsuz şeyler düşünmemelisiniz. Dengeleriniz çok önemli. Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanıza rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanları etkiliyorsunuz.
BAŞAK: İÇİNİZDEKİ karmaşalar nedeniyle çevrenizden soyutlamak isteyeceksiniz.
Nostaljik duygularınız ortaya çıkacak.
Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olsanız bile geçmiş yüzünden tartışabilirsiniz.
TERAZİ: SÜRPRİZLERE hazırlıklı olmalısınız.
İsteklerinizi yaşama geçireceksiniz.
Şansınız da artıyor. Yeni girişimler için, kendinizi cesur hissediyorsunuz. Birçok kişinin dikkati üzerinizde olacak.
AKREP: BUGÜN zihinsel dağınıklığınız var.
Herkese aynı anda söz vermeniz, sizin için iyi olmuyor. Değişen hava, en çok sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın.
YAY: BUGÜN, kişisel enerjiniz çok yüksek olacak. Karşınızdaki kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden etkilenecekler.
Fiziksel anlamda çekici, aktif bir tavır içindesiniz ve başarılısınız.
OĞLAK: YAPTIĞINIZ işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. Başarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz. Akıllı insanlarla konuşmayı daha çok seviyorsunuz.
KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedeceksiniz. Arzularınızın tavanı yüksek. Sorumluluk duygunuz yoğun.
BALIK: DUYGUSAL yaşamınızla ilgili değişimler yapmalısınız. Bazı olaylar istediğiniz gibi olacak.
Kuracağınız beraberliklerde karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Kısa vadeli sözleşmeler yaparak başarınız artıyor.