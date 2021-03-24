KOÇ: PARTNERİNİZLE beraberliğiniz bir anlamda farklı duygular içinde gelişecek.. Bugün ortak kararlar almak için uygun bir gün değil. Onun istekleri senin tarzının dışında olduğunu daha sonra görmek hayal kırıklığı olabilir.

BOĞA: BUGÜN yatırım konusunda kafanız oldukça işler çalışıyor. Yollardan beklediğiniz maddi kazançların siz sağlayacağı olumlu sonuçlardan yola çıkarak, imkanlarınızı genişletme çabası içindesiniz.

İKİZLER: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle duygusal çatışmalara girmemelisiniz. Yaptıkları her hareketten anlam çıkartmanız size yorucu gelebilir. Kendi tarzınızı ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz.

YENGEÇ: AİLE ve yuva evinizde ilerleyen Venüs'ün konumundan dolayı, duygusal konulara sığınmak ihtiyacı içindesiniz. Bugün sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmek isteyebilir, eğlenebilirsiniz.

ASLAN: ÇEVRESEL koşullarınızı yeniden düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman, sanki başka bir boyuta geçiyorsunuz.

BAŞAK: MADDENİN esiri değilsiniz. Algılama konusunda güçlü bir gününüzdesiniz. Çevrenizdeki gizemli ve çekici olaylara karşı bir merak ve araştırma söz konusu olacak. Arkadaşlarınızla paylaşımlarınıza önem vermelisiniz.

TERAZİ: BUGÜN kendi doğrularınız için savaş vermek isteyebilirsiniz. Dengeler sizin için önemli. Sorumluluk duygunuzu gelişmiş olması nedeniyle, bulunduğunuz ortamın dışına çıkabiliyorsunuz.

AKREP: BUGÜN her anlamda aklınız çok karışık.

Düşünceleriniz oldukça dağınık seyrediyor.

Yapmak istedikleriniz ve planlarınız için, yeni bir planlamaya ihtiyacınız var. Motivasyonunuzu doğru kullanmanız gerekir.

YAY: BUGÜN, orijinal fikirlerinizi çevresel desteklerle ortaya çıkarabilir ve yaratıcılığınızı güçlendirebilirsiniz.

Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulunacaksınız.

OĞLAK: İYİ bir planlamayı ihtiyacınız var. Zihinsel dağınıklık yaşamazsanız, bir çok işi sentezleyeceksiniz.

Kendinizi yenilemek istiyorsanız, eski şartlarınızın size yaşattığı zorlukları tekrar yapmamaya çalışmalısınız.

KOVA: KİŞİSEL gelişiminizi ön plana çıkarıyorsunuz.

Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık var. Bilinç altınızı istediğiniz şekilde ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız.

BALIK: BUGÜN, maddi hırslarınız ön planda olacaktır.

Başarıyı hedeflediğiniz için, değişik konuları kombine edebileceksiniz. Gizli kalmış konularda başınızın ağrımasını istemiyorsanız, net olmak zorundasınız.