KOÇ: SABAH saatlerinde ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz.
İstemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır gibi önemli parametreyi dengede tutmak.
BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz.
İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.
İKİZLER: YAKIN dostlarınızdan alacağınız destek önemli olacak. Öğle saatlerinden sonra iş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantı gerçekleştireceksiniz.
YENGEÇ: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir.
İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Çevrenizde başarılı çalışmalarınız ses getirecek.
ASLAN: YAŞAMIN her adımında bir yerlere, bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz.
Size ispatlanmayan fikirlerle gelmelerinde nedenler aramak sizde alışkanlık oldu.
BAŞAK: İŞ birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi çok etkilemeyecek.
Bugün yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Size sunulan büyük bir sorumluk üstleneceksiniz.
TERAZİ :GEÇMİŞLE ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partnerinizde paylaşıyor. Uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz.
AKREP: YAPMAYI hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. sağduyulu olmak adına üstün çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz.. Bırakın, biraz da başkaları sizin yerinize düşünsün.
YAY: BUGÜN, çok canlı bir gününüzdesiniz.
Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz.
Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve hataları kabul etmek istemiyorsunuz.
OĞLAK: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz.
KOVA: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız..
Bugün ters bir bileşke içindesiniz.
BALIK: YAKIN arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da yaymalısınız.
Bu sizi daha da çok motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, dostlar konusunda da seçici olmanıza neden oluyor.