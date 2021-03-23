KOÇ: SABAH saatlerinde ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz.

İstemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır gibi önemli parametreyi dengede tutmak.

BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz.

İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.

İKİZLER: YAKIN dostlarınızdan alacağınız destek önemli olacak. Öğle saatlerinden sonra iş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantı gerçekleştireceksiniz.

YENGEÇ: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir.

İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Çevrenizde başarılı çalışmalarınız ses getirecek.

ASLAN: YAŞAMIN her adımında bir yerlere, bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz.

Size ispatlanmayan fikirlerle gelmelerinde nedenler aramak sizde alışkanlık oldu.

BAŞAK: İŞ birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi çok etkilemeyecek.

Bugün yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Size sunulan büyük bir sorumluk üstleneceksiniz.

TERAZİ :GEÇMİŞLE ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partnerinizde paylaşıyor. Uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz.

AKREP: YAPMAYI hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. sağduyulu olmak adına üstün çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz.. Bırakın, biraz da başkaları sizin yerinize düşünsün.

YAY: BUGÜN, çok canlı bir gününüzdesiniz.

Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz.

Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve hataları kabul etmek istemiyorsunuz.

OĞLAK: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz.

KOVA: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız..

Bugün ters bir bileşke içindesiniz.

BALIK: YAKIN arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da yaymalısınız.

Bu sizi daha da çok motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, dostlar konusunda da seçici olmanıza neden oluyor.