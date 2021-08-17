  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız Falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.08.2021, 00:00

KOÇ: AKTİF yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Bir çok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkıyorsunuz.
Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

BOĞA: YARDIMINIZ gereken olaylar söz konusu olabilir. Planlamayı ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta. bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.

İKİZLER: KAZANÇLARINIZI arttıracak performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için nedenleriniz var. Dostlarınızla yapacağınız konuşmalar sayesinde, enerjiniz olumlu etkilenecek.

YENGEÇ: ÇEVRENİZDEN olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün.
Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

ASLAN: KİŞİSEL olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız.
Aşk hayatınızın size yaşattığı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabilirsiniz.

BAŞAK: TAVİZ vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacaktır. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecektir. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz oluyorsunuz dikkat.

TERAZİ: BUGÜN sabırsız fakat kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız.
Çevrenizde sizi seven arkadaşlarının olumlu destekleri sayesinde, problemlerin üstesinden kolayca gelebileceksiniz.

AKREP: SOSYAL aktivitenizde canlanma söz konusu.
Düşüncelerinizi gizliyorsunuz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gündesiniz.

YAY: KENDİNİZİ kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliğinde olmanız, kazançlarınızla ilgili kararlar almanıza neden olacaktır.

OĞLAK: YAŞAMINIZI kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz.

KOVA: GEÇMİŞE teslim olmamalısınız. Gücünüzü arttırma yolunda yeni döneme giriyorsunuz.
Şartlarınızı benimseme konusunda tereddütleriniz var. İçsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek boyuta getirmemelisiniz.

BALIK: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyorsunuz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI