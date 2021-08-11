KOÇ: BUGÜN, partnerinizle işbirliği içinde kazançlarınızla ilgili ortak kararlar alacaksınız.

Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

BOĞA: BUGÜN, parasal konularda fikrinizi söylerken çekimserlik duyabilirsiniz.

Karşınızdaki kişilerin size iyi niyetle yaklaşımlarında emin olmadan, fikirlerinizi ortaya koymak istemiyorsunuz.

İKİZLER: DEĞERLERİNİZİN farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilirsiniz. Bugünlerde yaşamınızı zorlaştırmamalısınız.

YENGEÇ: ENERJİNİZ yüksek ve ideallerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Emir almamak gibi takıntılarınız var. Başarıyı kucaklayacaksınız.

ASLAN: İLGİNÇ fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz.

Güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz.

BAŞAK: VENÜS burcunuzda ilerliyor. Yaşam coşkunuzu iki katına çıkarırken enerjinizi dengeleme konusunda uyarı getiriyor.

Yapacağınız her türlü aktiviteye duygusal performansınızı aktaracaksınız.

TERAZİ: ARAŞTIRMACI yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Birlikte olacağınız topluluklarda kendi özünüze dönmek isteyebilir çevresel olaylara ilgisiz kalabilirsiniz.

Düşüncelerinizin yanlış anlaşılıyor.

AKREP: GÜNEŞ tepe evinizde ilerlerken, üstünlük duyguları içinde olabilirsiniz.

Toplumsal konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Özellikle annenizle ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz.

YAY: AŞK yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ikili ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün içindesiniz.

Etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe aksettirebiliyorsunuz.

Aktivitelerinizde canlanma var.

KOVA: KENDİ düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere hazır olun.

BALIK: PLANLADIĞINIZ işleriniz için, yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. İhmal ettiğiniz işlerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.