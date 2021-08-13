KOÇ: DURGUNLUKTAN nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.

BOĞA: BUGÜN, hümanist duygular içindesiniz.

Olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.

İKİZLER: BUGÜN, iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı yüksek. Yapacağınız konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenin.

YENGEÇ: KAFANIZDA planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma hazır değilsiniz.

Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz.

Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.

ASLAN: HIRSLI yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin size ilgilerinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.

Değişik tepkiler gösteriyorsunuz.

BAŞAK: YAPTIĞINIZ her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz.

TERAZİ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda birçok duyguyu bir arada yaşayacaksınız.

Heyecanlarınız ön planda olacak.

AKREP: ALGILAMA yeteneğiniz güçlü. Bugün, kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle yargılamaktan vazgeçmemelisiniz. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz.

YAY: HAK ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz.

Kendinizi iyi ifade edeceksiniz.

Mantığınıza güvenseniz de bazı olaylar, tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.

OĞLAK: BUGÜN yakın geçmişinizi artık düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmayı ileriye dönük planlamalısınız. Eş ve iş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız.

Emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

KOVA: KAZANÇLARINIZDA ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.

BALIK: MADDESEL konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz.

Planladığınız işler için, yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız, olumlu sonuç vermiyor.