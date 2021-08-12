KOÇ: BUGÜN inandırma kabiliyetiniz artıyor.
Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyor.
BOĞA: İMKÂNSIZ gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz.
Kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.
İKİZLER: YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız ve ya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.
YENGEÇ: KİNCİLİK yönleriniz ortaya çıkabilir.
Geçmişte yapılan yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. Karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.
ASLAN: MAL varlığınız arttıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getirecektir. İsteklerinizi başarma konusunda kararlısınız.
Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.
BAŞAK: SİZİ meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.
TERAZİ: ŞİMDİYE kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için; artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.
AKREP: KENDİNİZE güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz.
Çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.
YAY: POPÜLER ilişkileri tercih ediyorsunuz.
Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız
OĞLAK: KAFACA anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek.
KOVA: YARATICILIK mekanizmanızı ve manyetik çekim gücünüzü yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz.
Eski fırsatları ayağınıza getiriyor.
BALIK: İŞ hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor.
İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak.