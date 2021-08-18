KOÇ: Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz.
Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizden de destek vermesini isteyebilirsiniz.
BOĞA: Kazançlarınızda; istediğiniz şartların oluşması, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destek sizi tatmin etmeyebilir.
Fırsatlar konusunda aksilikler olabilir.
İKİZLER: Her şeyi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ: Bugün yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.
ASLAN: Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli olmalısınız.
BAŞAK: Geçmiş tecrübelerinizi pratiğe dökeceksiniz.
Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için farklı alanlar bulabilirsiniz.
Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyor, çok zorlanıyorsunuz.
TERAZİ: Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz.
Çevrenizdekileri denetleme huyundan vazgeçmelisiniz. Bugün bir takım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz.
Tansiyonunuza dikkat edin.
AKREP: Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, verimli birlikteliği sağlıyor. Yakın iş arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı çok seviyorsunuz.
YAY: Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyeceksiniz.
OĞLAK: Kendinizi ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.
Partnerinizle aranızda gelişen durumlar, sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.
İkna yeteneğiniz bugün çok yüksek.
KOVA: Takıntılı yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız.
Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olacağı bir gün içindesiniz.
BALIK: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz.
Orijinal fikirlere her zaman açıksınız.
Hareketli ve neşeli bir gün olacak.