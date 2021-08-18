KOÇ: Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz.

Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizden de destek vermesini isteyebilirsiniz.

BOĞA: Kazançlarınızda; istediğiniz şartların oluşması, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destek sizi tatmin etmeyebilir.

Fırsatlar konusunda aksilikler olabilir.

İKİZLER: Her şeyi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ: Bugün yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.

ASLAN: Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli olmalısınız.

BAŞAK: Geçmiş tecrübelerinizi pratiğe dökeceksiniz.

Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için farklı alanlar bulabilirsiniz.

Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyor, çok zorlanıyorsunuz.

TERAZİ: Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz.

Çevrenizdekileri denetleme huyundan vazgeçmelisiniz. Bugün bir takım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz.

Tansiyonunuza dikkat edin.

AKREP: Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, verimli birlikteliği sağlıyor. Yakın iş arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı çok seviyorsunuz.

YAY: Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: Kendinizi ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.

Partnerinizle aranızda gelişen durumlar, sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.

İkna yeteneğiniz bugün çok yüksek.

KOVA: Takıntılı yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız.

Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olacağı bir gün içindesiniz.

BALIK: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz.

Orijinal fikirlere her zaman açıksınız.

Hareketli ve neşeli bir gün olacak.