KOÇ: YAŞAMINIZIN aktif bir dönemindesiniz.

Özel yeteneklerinizle kendinizi ispat etmelisiniz.

Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de destek vermesini isteyebilir kapris yapabilirsiniz.

BOĞA: KAZANÇLARINIZDA istediğiniz şartların gündeme gelmesi çabalarınızla gerçekleşecek.

Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu olacaktır.

İKİZLER: KENDİNİZİ ve çevrenizi her anlamda sorguluyor ve kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ: BUGÜN yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.

ASLAN: BUGÜN çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli, olmalısınız.

BAŞAK: GEÇMİŞ tecrübelerinizi, yaşama başarı ile geçireceksiniz. Sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz.

TERAZİ: MADDESEL konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz.

Çevrenizi denetleme huyundan vazgeçmelisiniz. Bugün bir takım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz. Tansiyon iniş çıkışlarına karşı tedbirli olun.

AKREP: PARTNERİNİZİN sizinle aynı düzeyde olması, çabalarınızı daha verimli hale dönüştürebilir. İş arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz.

YAY: ÇEVRENİZDE değişimler söz konusu.

Ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündemde. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz.

OĞLAK: KENDİNİZİ ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.

Partnerinizle gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize yansıyacak. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir günde.

KOVA: TAKINTILI yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Kardeşlerinizin yardımınıza ihtiyacı olacağı bir gün.

BALIK: ARKADAŞLARINIZ arasında gözünüze farklı gelen kişilerle bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.