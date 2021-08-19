KOÇ: YAŞAMINIZIN aktif bir dönemindesiniz.
Özel yeteneklerinizle kendinizi ispat etmelisiniz.
Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de destek vermesini isteyebilir kapris yapabilirsiniz.
BOĞA: KAZANÇLARINIZDA istediğiniz şartların gündeme gelmesi çabalarınızla gerçekleşecek.
Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu olacaktır.
İKİZLER: KENDİNİZİ ve çevrenizi her anlamda sorguluyor ve kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ: BUGÜN yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.
ASLAN: BUGÜN çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli, olmalısınız.
BAŞAK: GEÇMİŞ tecrübelerinizi, yaşama başarı ile geçireceksiniz. Sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz.
TERAZİ: MADDESEL konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz.
Çevrenizi denetleme huyundan vazgeçmelisiniz. Bugün bir takım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz. Tansiyon iniş çıkışlarına karşı tedbirli olun.
AKREP: PARTNERİNİZİN sizinle aynı düzeyde olması, çabalarınızı daha verimli hale dönüştürebilir. İş arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz.
YAY: ÇEVRENİZDE değişimler söz konusu.
Ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündemde. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz.
OĞLAK: KENDİNİZİ ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.
Partnerinizle gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize yansıyacak. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir günde.
KOVA: TAKINTILI yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Kardeşlerinizin yardımınıza ihtiyacı olacağı bir gün.
BALIK: ARKADAŞLARINIZ arasında gözünüze farklı gelen kişilerle bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.