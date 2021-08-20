KOÇ: SEVDİKLERİNİZİN duygularını yoğun hissettiğiniz için, onların isteklerini önceden sezebileceksiniz. Bugün, sabit düşünceler içinde hareket etmemelisiniz.

Enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor.



BOĞA: BUGÜN, ilginç düşünceler üreteceksiniz.

Ortaya çıkardığınız projeleri çevrenizdekilere kaptırmaya aldırmıyorsunuz.

Fakat bu durum iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli olmalısınız.



İKİZLER: BUGÜN, olumlu duygular içindesiniz.

Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda olumlu motivasyonlar kuracağınız bir gün içindesiniz.



YENGEÇ: AKLINIZA taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Zihinsel aktiviteniz yüksek. İşlerinizi kendiniz takip ettiğinizde daha başarılı oluyorsunuz.



ASLAN: TOPLUMSAL ilişkilerinizin canlı olması sizin tepelerde olmanızı sağlayacak.

Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici bir tavır sergileyerek önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz.



BAŞAK: KARŞINIZA çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz Yakın çevrenizdeki bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz. Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayacağınız bir gün içindesiniz.



TERAZİ: ÖNEMLİ kişilerle görüşerek yurt dışı kaynaklı işlerde başarılı pozisyonlara geçeceksiniz. Kendinizden büyük kişilerin önemli desteğini alacaksınız. Kendinizden ve fikirlerinizden emin olacaksınız.



AKREP: ZİHİNSEL gücünüz oldukça yüksek seyrediyor. Fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamaya çalışmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabileceğiniz bir dönem.



YAY: ENTELEKTÜEL aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz.

Acele kararlar vermemeli ve yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız. İşinizle ilgili konularda aile baskısı yaşayabilirsiniz.



OĞLAK: TEMKİNLİ bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız. Çevresel koşularınızı belirleyen eve geçmesiyle, arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz.

Sinirsel gerilimlerden uzak kalmalısınız.



KOVA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun bakmaya başlayacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Maddi konularda daha temkinli davranmalısınız.



BALIK: MESLEKİ sorumluluğunuz artıyor ve kariyerinizle ilgili yükselmeler söz konusu. Birçok fırsat ayağınıza gelecek. Parasal bolluğa kavuşuyorsunuz. Emlak satın almak istiyorsanız; sağlamlığına dikkat etmelisiniz.