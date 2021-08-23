KOÇ: NEDENSİZ korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız.

Gücü seviyorsunuz ve liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz. Sosyal aktiveteleriniz hızlanıyor

BOĞA: AİLEVİ konularda hassassınız. Bugün köklü düşünceleriniz yüzünden bocalayabilirsiniz.

Değiştirmediğiniz yargılarınız yüzünden çevrenizle ikileme düşebilirsiniz.

Sağlığınızla ilgili dikkatli olun.



İKİZLER: MADDİ konularda geri kalmak istemediğiniz için, çevrenizdeki koşullarınızı zorluyorsunuz.

Yolları kapsayan işlerin gündem kazanmasıyla, yaşantınız hareketlenecek.

Güçlü enerjiniz hataya neden oluyor.



YENGEÇ: AİLENİZLE ilgili bazı çalışmalar ön planda olabilir. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen; sizi zorlayan olaylar karşısında, çelişkiler yaşayabiliyorsunuz. Sevdiğiniz kişiye daha anlayışlı olmalısınız.



ASLAN: HER türlü ilişkiniz için yoğun bir gün.

Arkadaşlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınızda yeni olayların yaşanması mümkün.



BAŞAK: MADDİ konularda elde ettiklerinizin üstünde, taleplerinizi gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz. Güçlü bir konuma gelme isteğinin altında kendinizi ispat etme duygusu yatıyor. Çevre koşulları sizi zorluyor.



TERAZİ: ÇOK güçlü duygulara sahip olduğunuz için çevrenizi adeta aşka çağırıyorsunuz.

Yalnız; en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilirsiniz.



AKREP: BİRİLERİNİN sizi izlemesi, size farklı bir aksiyon kazandıracak ve kendinize olan güveninizin artmasına neden olacak. Aile bağlarınızın çok güçlü olduğu için onla-rın sorunlarını da yükleniyorsunuz.



YAY: BUGÜN enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz.

Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bugün zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceksiniz.



OĞLAK: GEÇMİŞ olaylarla ilgili sorgulamalara geçirebilirsiniz. İsteklerinizin gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde durmanız, hiç de hoş değil. Geleneksel yönleriniz size zaman kaybettiriyor.



KOVA: KİŞİSEL enerjinizi sosyal ilişkilerinize çok güzel kanalize edebiliyor ve başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Bugün arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz.



BALIK: GÜNEŞ karşıt burcunuzda olumlu ilerliyor.

Bugün kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissediyorsunuz. Ortaklıklar ve iş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir.

Paylaşıma fazla önem veriyorsunuz.