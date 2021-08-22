KOÇ: BUGÜN aile içi aktiviteler için uygun bir gün olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın.

BOĞA: GİRECEĞİNİZ ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemelerini isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Taraf tutmak çevre kaybettirebilir.

İKİZLER: YAŞAM gücünüz yüksek. Olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir fakat karşınızdakilere destek veriyorsunuz. Çalışma sisteminizi değiştirme konusunda farklı yeniliklere ihtiyacınız var.

YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Kendinize güveniniz artıyor..

ASLAN: ENERJİNİZİ ilişkilerinize yansıtabiliyorsunuz. Bazı değerlerin değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorgulamaya devam ediyorsunuz. Olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşıyorsunuz.

BAŞAK: KENDİNİZE taviz vermek isteyerek öz benliğinizi besleyecek çalışmalar yapacaksınız. Endişeden uzak yaşam tarzını benimsemek isteyeceksiniz. Çalışacağınız kişilerin yaklaşımlarını önemsemelisiniz.

TERAZİ: YENİLİKLERE açık olmanıza rağmen, eski alışkanlıkların etkisinde kalabilirsiniz. Geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız bir gün. Uzun süredir beklediğiniz zeminleri hazırlamak zorundasınız.

AKREP: BİR çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Siz derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, fazla sorumluluk aldığınızda aniden sinirlenebiliyorsunuz. Olayları hızlı kombine edebiliyorsunuz.

YAY: ÇEKİCİLİĞİNİZİ ve yaratıcılığınızı kullanmak için; donanıma sahip olmanıza rağmen, kendinizi mutsuz etmek için çabalıyorsunuz. Bugün, partnerinizin size iddia etmesine izin vermek istemeyeceksiniz

OĞLAK: BUGÜN, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için, farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Çevrenize sakin davranırsanız kazanacaksınız.

KOVA: BUGÜN, maddi ve manevi olarak iyi bir gün geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin zorluklar çıkarması sonucu, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz. Huzursuz olmanız için neden yok.

BALIK: DUYGUSAL enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Çelişkiler sizi zorlayacak.