KOÇ: BUGÜN keyifsiz bir şekilde güne hazırlanırken, öğleye doğru neşeniz yerine gelecek.
Çözülmesi gereken problemlerinizi, kafanızda yeniden düzenleyeceksiniz. Yeni planlarınızı daha çok seveceksiniz.
BOĞA: BİRLİKTE ortak girişimciliğinizin iyi bir yapılanma getirmesi için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz.
İKİZLER: BUGÜN görüşeceğiniz kişilerin samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Duygu karmaşası yaşayabilirsiniz. Sizden sorumluluk beklentileri olan kişiler olacaktır.
YENGEÇ: KENDİNİZİ ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz.
Uzun vadeli işlerde sizi başarısız gibi gösterenler; bilerek göz ardı ediyorlar.
ASLAN: BAZI konuları kendinize göre gizleme gereği duyacaksınız. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Ortak çalışma içinde bulunduğunuz kişilerin, yaratma gücünden olumlu etkilenebilirsiniz.
BAŞAK: DUYGULARINIZDA derinlik arayışındasınız.
Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Gireceğiniz ortamlara dikkat etmelisiniz.
TERAZİ: SIKINTILARINIZI paylaşmaktan hoşlanmıyor ve kısır bidöngü yaşıyorsunuz.
Kendinizi güçlü gösterme savaşı vermeyin.
Yakınlarınızın bulunacağı ortamlarda değişik paylaşımlar içinde olacaksınız.
AKREP: ÇEVRENİZDE duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Ay'ın konumu, mesleki çalışmalarınıza bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor.
YAY: BUGÜN sizin için enerjik ve yaratıcılığınızın körükleneceği bir gün. Fiziksel özelliklerinizi ve olumlu yönlerinizi ortaya koyacak ortamlarda bulunacaksınız.
Kendinizi verimli hissediyorsunuz.
OĞLAK: ÇALIŞMA sisteminiz mükemmel ilerliyor.
Bugün görüşeceğiniz kişilerin üstün nitelikli olmasına dikkat ediyorsunuz. Bağlarınızı güçlü tutma eğilimindesiniz. Planlı hareket ettiğinizde istediğiniz sistemi kuracaksınız.
KOVA: OLUMLU günlerinizden birinde oluşunuz size güçlü motivasyon kazandırıyor. Anlaşmalar yaparken aceleye getirmemeli, her şeyi ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz. Dikkatinizin dağılmasına izin vermemelisiniz.
BALIK: İLİŞKİLERİNİZDE yoğunluk yaşamanıza neden olan gizemli olaylara ilgi duyacaksınız.
Birtakım şeylerin sizden saklandığını hissedecek fakat sakinliğinizi koruyacaksınız.
Yollarla ilgili gelişmeler söz konusu.