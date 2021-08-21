KOÇ: BUGÜN keyifsiz bir şekilde güne hazırlanırken, öğleye doğru neşeniz yerine gelecek.

Çözülmesi gereken problemlerinizi, kafanızda yeniden düzenleyeceksiniz. Yeni planlarınızı daha çok seveceksiniz.



BOĞA: BİRLİKTE ortak girişimciliğinizin iyi bir yapılanma getirmesi için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz.



İKİZLER: BUGÜN görüşeceğiniz kişilerin samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Duygu karmaşası yaşayabilirsiniz. Sizden sorumluluk beklentileri olan kişiler olacaktır.



YENGEÇ: KENDİNİZİ ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz.

Uzun vadeli işlerde sizi başarısız gibi gösterenler; bilerek göz ardı ediyorlar.



ASLAN: BAZI konuları kendinize göre gizleme gereği duyacaksınız. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Ortak çalışma içinde bulunduğunuz kişilerin, yaratma gücünden olumlu etkilenebilirsiniz.



BAŞAK: DUYGULARINIZDA derinlik arayışındasınız.

Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Gireceğiniz ortamlara dikkat etmelisiniz.



TERAZİ: SIKINTILARINIZI paylaşmaktan hoşlanmıyor ve kısır bidöngü yaşıyorsunuz.

Kendinizi güçlü gösterme savaşı vermeyin.

Yakınlarınızın bulunacağı ortamlarda değişik paylaşımlar içinde olacaksınız.



AKREP: ÇEVRENİZDE duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Ay'ın konumu, mesleki çalışmalarınıza bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor.



YAY: BUGÜN sizin için enerjik ve yaratıcılığınızın körükleneceği bir gün. Fiziksel özelliklerinizi ve olumlu yönlerinizi ortaya koyacak ortamlarda bulunacaksınız.

Kendinizi verimli hissediyorsunuz.



OĞLAK: ÇALIŞMA sisteminiz mükemmel ilerliyor.

Bugün görüşeceğiniz kişilerin üstün nitelikli olmasına dikkat ediyorsunuz. Bağlarınızı güçlü tutma eğilimindesiniz. Planlı hareket ettiğinizde istediğiniz sistemi kuracaksınız.



KOVA: OLUMLU günlerinizden birinde oluşunuz size güçlü motivasyon kazandırıyor. Anlaşmalar yaparken aceleye getirmemeli, her şeyi ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz. Dikkatinizin dağılmasına izin vermemelisiniz.



BALIK: İLİŞKİLERİNİZDE yoğunluk yaşamanıza neden olan gizemli olaylara ilgi duyacaksınız.

Birtakım şeylerin sizden saklandığını hissedecek fakat sakinliğinizi koruyacaksınız.

Yollarla ilgili gelişmeler söz konusu.