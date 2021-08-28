KOÇ: BUGÜN çevrenizle iletişim yoğunluğu yaşayacaksınız. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

Dostlarınızın teklifleri karşısında kendinizi oldukça iyi hissedeceksiniz.

BOĞA: İŞİNİZDE performans yakalamak için, engeller karşısında olumsuz bir tutum izleyebilirsiniz. Gücünüzü karşı tarafa hissettirme konusunda baskılı davranacaksınız.

Kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz.

İKİZLER: DUYGU ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz.

Bugün, sizden beklentileri olan kişiler olacaktır. Onlara kendinizi ispat etmek için, ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız.

Fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

YENGEÇ: SIKINTILARINIZI paylaşmaktan hoşlanmıyor ve bazı konularda kısır bir döngü yaşıyorsunuz. Aynı şeyi tekrar yaşamak istemediğiniz için, olaylar hakkında yorum yapmaktan çekiniyorsunuz.

ASLAN: DUYGUSAL yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz.

Kendinizi sürekli güçlü gösterme savaşı vermekten vazgeçin. Ortamlarda değişik paylaşımlar içinde olacaksınız.

BAŞAK: KİŞİSEL becerilerinizi çevrenizle paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz. Fikir üretebileceğiniz ve çeşitli faaliyetlerde boy göstereceksiniz.

Bilgilerinizi belli bir potada toplayarak, depolamayı seviyorsunuz.

TERAZİ: SEVDİĞİNİZ kişiyle harcamalarınızı denetlemek istemediğiniz için, daha sonra, bütçenizle ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz.

Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda ılımlı ve olumlu motivasyonlar kuruluyor.

AKREP: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili pozitif canlanmalar söz konusu. Partnerinizin de, sizinle aynı düşünceler içinde olacağı bir gün. Renkli ve sosyal bir yaşamın içinde olmanız, aktiviteleri de getirecek.

YAY: DUYGULARINIZDA derinlik arayışı içindesiniz.

Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün içindesiniz. Güven sorununuz var.

OĞLAK: ORTAK iş yaptığınız kişilerin geleneksel tavırları, tarzınıza uygun gibi görülebilir.

Fakat, iş yaşantınızda sinirli ve kendi kurallarınızın uygulanmasından hoşlandığınız bir gün. Bazı olaylar can sıkabilir.

KOVA: BUGÜN sosyal ve zihinsel aktivitelerinizi olumlu bir şekilde birleştirme yeteneğiniz var. Yaşantınıza daha fazla aksiyon ve hız kazandırmak istiyorsunuz.

Bugün dikkat çekmeyi başaracaksınız.

BALIK: SAKİN görünen gizli bir inatçılığınız var.

Bugün, duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi, karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Yatırımcı yönlerinizi başarılı bir şekilde ilerliyor.