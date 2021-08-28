KOÇ: BUGÜN çevrenizle iletişim yoğunluğu yaşayacaksınız. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.
Dostlarınızın teklifleri karşısında kendinizi oldukça iyi hissedeceksiniz.
BOĞA: İŞİNİZDE performans yakalamak için, engeller karşısında olumsuz bir tutum izleyebilirsiniz. Gücünüzü karşı tarafa hissettirme konusunda baskılı davranacaksınız.
Kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz.
İKİZLER: DUYGU ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz.
Bugün, sizden beklentileri olan kişiler olacaktır. Onlara kendinizi ispat etmek için, ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız.
Fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
YENGEÇ: SIKINTILARINIZI paylaşmaktan hoşlanmıyor ve bazı konularda kısır bir döngü yaşıyorsunuz. Aynı şeyi tekrar yaşamak istemediğiniz için, olaylar hakkında yorum yapmaktan çekiniyorsunuz.
ASLAN: DUYGUSAL yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz.
Kendinizi sürekli güçlü gösterme savaşı vermekten vazgeçin. Ortamlarda değişik paylaşımlar içinde olacaksınız.
BAŞAK: KİŞİSEL becerilerinizi çevrenizle paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz. Fikir üretebileceğiniz ve çeşitli faaliyetlerde boy göstereceksiniz.
Bilgilerinizi belli bir potada toplayarak, depolamayı seviyorsunuz.
TERAZİ: SEVDİĞİNİZ kişiyle harcamalarınızı denetlemek istemediğiniz için, daha sonra, bütçenizle ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz.
Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda ılımlı ve olumlu motivasyonlar kuruluyor.
AKREP: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili pozitif canlanmalar söz konusu. Partnerinizin de, sizinle aynı düşünceler içinde olacağı bir gün. Renkli ve sosyal bir yaşamın içinde olmanız, aktiviteleri de getirecek.
YAY: DUYGULARINIZDA derinlik arayışı içindesiniz.
Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün içindesiniz. Güven sorununuz var.
OĞLAK: ORTAK iş yaptığınız kişilerin geleneksel tavırları, tarzınıza uygun gibi görülebilir.
Fakat, iş yaşantınızda sinirli ve kendi kurallarınızın uygulanmasından hoşlandığınız bir gün. Bazı olaylar can sıkabilir.
KOVA: BUGÜN sosyal ve zihinsel aktivitelerinizi olumlu bir şekilde birleştirme yeteneğiniz var. Yaşantınıza daha fazla aksiyon ve hız kazandırmak istiyorsunuz.
Bugün dikkat çekmeyi başaracaksınız.
BALIK: SAKİN görünen gizli bir inatçılığınız var.
Bugün, duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi, karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Yatırımcı yönlerinizi başarılı bir şekilde ilerliyor.