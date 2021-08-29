KOÇ: HEDEFLERİNİZ ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.
BOĞA: AİLE bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir.
Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.
İKİZLER: BİR iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyeceksiniz.
YENGEÇ: KARİYERİNİZDEKİ gecikmeleri abartmayın.
Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Bugün hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişim yapmamalısınız.
ASLAN: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
Detaylar önem kazanacak.
BAŞAK: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
Yeni bir performans sizi bekliyor.
TERAZİ: İNATÇI tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.
AKREP: PLANLARINIZI uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız.
Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.
Aile toplantılarına önem verin.
YAY: DÜŞÜNCELERİNİZİ yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuz farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz.
Temkinli davranmalısınız.
OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak durun. Sizin için duygusal tatmin önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor. İlişkiniz olumlu ilerliyor.
KOVA: ORTAMLARDA cazibe rüzgarları estireceksiniz.
Sürprizlere hazır olmalısınız.
Sevilme duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için, aşkta güç arıyorsunuz.
BALIK: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz.