KOÇ: HEDEFLERİNİZ ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.

BOĞA: AİLE bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir.

Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.

İKİZLER: BİR iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyeceksiniz.

YENGEÇ: KARİYERİNİZDEKİ gecikmeleri abartmayın.

Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Bugün hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişim yapmamalısınız.

ASLAN: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Detaylar önem kazanacak.

BAŞAK: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

Yeni bir performans sizi bekliyor.

TERAZİ: İNATÇI tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

AKREP: PLANLARINIZI uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız.

Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.

Aile toplantılarına önem verin.

YAY: DÜŞÜNCELERİNİZİ yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuz farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz.

Temkinli davranmalısınız.

OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak durun. Sizin için duygusal tatmin önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor. İlişkiniz olumlu ilerliyor.

KOVA: ORTAMLARDA cazibe rüzgarları estireceksiniz.

Sürprizlere hazır olmalısınız.

Sevilme duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için, aşkta güç arıyorsunuz.

BALIK: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz.