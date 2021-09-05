KOÇ: ÇEVRESEL ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda bir hedef seçmelisiniz.

BOĞA: YATIRIMLAR konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı, masraflarınızı indirmelisiniz. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini fark ediyorsunuz.

İKİZLER: İNANDIĞINIZ konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, istenmeyen pürüzler çıkabilir.

YENGEÇ: DUYGUSAL konularda hata yapmak istemiyorsunuz. Partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Bugün paylaşıma özen gösterirseniz olay kendiliğinden düzelecektir.

ASLAN: SEVDİĞİNİZ kişilerle bir arada olmak planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine değer veriyorsunuz.

Sınırlarınızı yüksek tutuyor ve hırslarınızda aşırıya kaçıyorsunuz.

BAŞAK: SİZ kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için, hayal kırıklığına uğradığınızda kendinizi geriye çekiyorsunuz.

Çevresel yoğunluğunuz fazla.

TEAZİ: MADDİ konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı irdelemelisiniz. Duygularınızı ortaya koyarken, biraz çekingensiniz.

AKREP: BUGÜN partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, onun da çok hoşuna gidecektir. Beraberliğinizde karşı tarafın sorumluluklarının bilincinde olmasını bekliyor olmanız hata değil.

YAY: SOSYAL yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket kazandırabilirsiniz. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, fikirlerine saygı gösterin.

OĞLAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz.

Hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmalar size prestij kazandıracak.

KOVA: DUYGUSAL karışıklık yaşamak istemiyorsanız, temkinli olmalısınız. Sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. Değişik ortamlardayken içsel anlamda ilginç bir gün sizi bekliyor.

BALIK: BUGÜN, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.