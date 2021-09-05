KOÇ: ÇEVRESEL ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda bir hedef seçmelisiniz.
BOĞA: YATIRIMLAR konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı, masraflarınızı indirmelisiniz. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini fark ediyorsunuz.
İKİZLER: İNANDIĞINIZ konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, istenmeyen pürüzler çıkabilir.
YENGEÇ: DUYGUSAL konularda hata yapmak istemiyorsunuz. Partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Bugün paylaşıma özen gösterirseniz olay kendiliğinden düzelecektir.
ASLAN: SEVDİĞİNİZ kişilerle bir arada olmak planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine değer veriyorsunuz.
Sınırlarınızı yüksek tutuyor ve hırslarınızda aşırıya kaçıyorsunuz.
BAŞAK: SİZ kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için, hayal kırıklığına uğradığınızda kendinizi geriye çekiyorsunuz.
Çevresel yoğunluğunuz fazla.
TEAZİ: MADDİ konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı irdelemelisiniz. Duygularınızı ortaya koyarken, biraz çekingensiniz.
AKREP: BUGÜN partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, onun da çok hoşuna gidecektir. Beraberliğinizde karşı tarafın sorumluluklarının bilincinde olmasını bekliyor olmanız hata değil.
YAY: SOSYAL yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket kazandırabilirsiniz. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, fikirlerine saygı gösterin.
OĞLAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz.
Hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmalar size prestij kazandıracak.
KOVA: DUYGUSAL karışıklık yaşamak istemiyorsanız, temkinli olmalısınız. Sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. Değişik ortamlardayken içsel anlamda ilginç bir gün sizi bekliyor.
BALIK: BUGÜN, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.