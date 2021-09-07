KOÇ: DOĞAL davranışlarınızla insanlar arasında önemli köprüler oluşturuyorsunuz. Kararlı yönleriniz farklı bir kişiliğiniz, ortaya çıkaracak.
Size söylenenlere aldırmıyor, düşüncelerinizde ısrar ediyorsunuz.
BOĞA: ÇEVRESEL koşullarınızı değerlendirmek için uygun bir gün. Unuttuğunuz olayların yeniden önem kazanması, sizin lehinize gerçekleşecek. Bugün, yollarla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz.
İKİZLER: SOSYAL ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Partnerinizle anlaşamayacağınız konuları, gündeme getirmek istemeyebilirsiniz.
Haklı olduğunuz nedenleriniz var ve değişken duygular içindesiniz.
YENGEÇ: MESLEKİ anlamda yaratıcılığınız tartışılmaz.
Ele aldığınız konularda sabit olamadığınız zamanlar, prestij kaybedebiliyor, kayda değer bir şeyler yapmak istiyor fakat kurallar yüzünden zorlanıyorsunuz.
ASLAN: İŞYERİNDE kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen, insanları kaynaştırmak adına organizasyonlar yapıyorsunuz.
Seçim yaparken, sorumluluk duygunuzu ortaya çıkarmalısınız.
BAŞAK: YAŞAMA geçirme konusunda zorluk çekmeyeceğinizi bilmenize rağmen, motivasyon konusunda yakın çevre desteğine ihtiyacınız olabilir. Bugün özellikle çevrenize üstünlüğünüzü ispat edeceksiniz.
TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin anlamsızlıklarına kızıyor, bazı konuları kafanızda fazla irdeliyorsunuz. Grup içerisinde sizi zorlayan bir durumdan, partnerinizin dengeleyici etkisiyle kurtulacaksınız.
AKREP: DUYGUSAL bir gününüz ve olaylar sizde hassasiyet yaratıyor. Belli etmiyorsunuz fakat zayıf kişilere yardım etme isteği içindesiniz. Akşam saatlerinde sosyal ilişkilerinizde canlanma söz konusu.
YAY: DOĞAL yapınızı ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz. Güçlü bağların sizin için önemli olduğunu bildiğiniz için, ilişkilerinizde ortalama davranıyorsunuz.
Sınırlarınızı zorlamayın.
OĞLAK: KENDİ düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları abartmaya başladınız. Saplantılarınızdan vazgeçmelisiniz.
Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
KOVA: SEZGİLERİNİZİN sizi yanıltmadığını görecek ve derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanıyor.
BALIK: İŞİNİZDE yeni atılımlar yapmak için fazla aceleci davranıyorsunuz. Sabırlı yapınız sayesinde, iş yaşantınızdaki engeller ortadan kalkıyor. Kendinizi ispat etmeye çalışmanız ses getirecek.