KOÇ: DOĞAL davranışlarınızla insanlar arasında önemli köprüler oluşturuyorsunuz. Kararlı yönleriniz farklı bir kişiliğiniz, ortaya çıkaracak.

Size söylenenlere aldırmıyor, düşüncelerinizde ısrar ediyorsunuz.

BOĞA: ÇEVRESEL koşullarınızı değerlendirmek için uygun bir gün. Unuttuğunuz olayların yeniden önem kazanması, sizin lehinize gerçekleşecek. Bugün, yollarla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER: SOSYAL ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Partnerinizle anlaşamayacağınız konuları, gündeme getirmek istemeyebilirsiniz.

Haklı olduğunuz nedenleriniz var ve değişken duygular içindesiniz.

YENGEÇ: MESLEKİ anlamda yaratıcılığınız tartışılmaz.

Ele aldığınız konularda sabit olamadığınız zamanlar, prestij kaybedebiliyor, kayda değer bir şeyler yapmak istiyor fakat kurallar yüzünden zorlanıyorsunuz.

ASLAN: İŞYERİNDE kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen, insanları kaynaştırmak adına organizasyonlar yapıyorsunuz.

Seçim yaparken, sorumluluk duygunuzu ortaya çıkarmalısınız.

BAŞAK: YAŞAMA geçirme konusunda zorluk çekmeyeceğinizi bilmenize rağmen, motivasyon konusunda yakın çevre desteğine ihtiyacınız olabilir. Bugün özellikle çevrenize üstünlüğünüzü ispat edeceksiniz.

TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin anlamsızlıklarına kızıyor, bazı konuları kafanızda fazla irdeliyorsunuz. Grup içerisinde sizi zorlayan bir durumdan, partnerinizin dengeleyici etkisiyle kurtulacaksınız.

AKREP: DUYGUSAL bir gününüz ve olaylar sizde hassasiyet yaratıyor. Belli etmiyorsunuz fakat zayıf kişilere yardım etme isteği içindesiniz. Akşam saatlerinde sosyal ilişkilerinizde canlanma söz konusu.

YAY: DOĞAL yapınızı ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz. Güçlü bağların sizin için önemli olduğunu bildiğiniz için, ilişkilerinizde ortalama davranıyorsunuz.

Sınırlarınızı zorlamayın.

OĞLAK: KENDİ düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları abartmaya başladınız. Saplantılarınızdan vazgeçmelisiniz.

Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.

KOVA: SEZGİLERİNİZİN sizi yanıltmadığını görecek ve derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanıyor.

BALIK: İŞİNİZDE yeni atılımlar yapmak için fazla aceleci davranıyorsunuz. Sabırlı yapınız sayesinde, iş yaşantınızdaki engeller ortadan kalkıyor. Kendinizi ispat etmeye çalışmanız ses getirecek.