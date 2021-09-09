KOÇ: BUGÜN, yanınızda çalışan kişilere soğuk davranışlar içinde olacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, her zamanki gibi duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın.

BOĞA: BİLİNÇALTI öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak çalışmalar içindesiniz. Planlı davranarak istediğiniz gücü elde edeceksiniz.

İKİZLER: AİLENİZİN sorunları ile ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Yapacağınız ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini hissettiğiniz zaman iş başarınızın temposu çok daha fazla artıyor.

YENGEÇ: BUGÜN, duygusal anlamda kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor. Sosyal yönünüzü ortaya çıkaran çalışmalar size olumlu bir motivasyon sağlıyor.

ASLAN: MADDİ konularda alacağınız desteğin bir kısmını ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardım sever yapınızı hiç kimse inkar etmiyor.

BAŞAK: ÖZGÜRLÜK duyguları içinde hareket etmek isteyecek ve engeller karşısında sinirli tavırlar içinde olacaksınız. Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklemeyin ve pek belli etmeyin.

TERAZİ: KENDİ düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bugün, bilinçaltınız oldukça yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Acele etmeyip olayları sıra ile çözümlemelisiniz.

AKREP: SOSYAL aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Bugün, bir çok arkadaşınızın ortak katkılarıyla kendiniz farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Sağlığınıza özen gösterin.

YAY: KUŞKUCU tavırlarınızda, kendinizi haklı çıkarmak adına bir çok neden buluyorsunuz. Çevrenizden çok çabuk etkilenecek ve fikirlerini benimseyeceksiniz. Sevdiklerinize yardım etmekten hoşlanıyorsunuz.

OĞLAK: GÜÇLÜ bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.

KOVA: BUGÜN, maddi konulardaki beklentilerinizi çabalarınızla birleştirmek isteyebilirsiniz. Yaratıcı yönünüzü istediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Farklı olan taraflarınızı ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.

BALIK: PARTERİNİZLE olan ilişkinizde karşıt düşünceler içinde olmanız ve birbirinizin fikirlerine karşı antikor üretmeniz yüzünden ortak karar almakta zorlanabilirsiniz. Sezgisel tarafınız yoğun.