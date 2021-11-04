KOÇ: DOSTLARINIZLA bir araya gelmekten keyif alacaksınız. Duygusal ilişkilerinizi genişletmek istiyorsunuz.
Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen kişilerdensiniz.
BOĞA: DOSTLARINIZLA bir araya gelmekten keyif alacaksınız. Duygusal ilişkilerinizi genişletmek istiyorsunuz.
Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen kişilerdensiniz.
İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.
Özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Zevklere düşkünlükte artış olabilir.
YENGEÇ: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir.
Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.
ASLAN: BEKLEDİĞİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Olaylar lehinize dönüşecek. Yazılı anlaşmaların gündeme geleceği bir dönemdesiniz.
BAŞAK: DEĞİŞİMLERDEN fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız.
Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir.
Ortam yaratma konusunda etkin çaba göstermeniz gerekebilir.
TERAZİ: PARTNERİNİZDEN çok fazla talep içinde olduğunuz bugün, alıngan tavırlarınızla ilginç bir tablo çiziyorsunuz. Çevrenizdeki her şeyin dengeli olmasına dikkat ederseniz başarıya çabuk yaklaşırsınız.
AKREP: ARKADAŞLARINIZLA işbirliği içinde olmanız, sizi oldukça mutlu edecek.
Sevdiklerinizle aranızda sıcak ilişkilerin gelişebileceği bir günde olmanız, sizi istediğiniz gibi mutlu edecek.
YAY: ÖZGÜRLÜK duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz. Arkadaşlarınızla organize çalışmalar içinde bulunacak, grup çalışmalarınızdan kazançlı çıkacaksınız.
OĞLAK: ÇEVRE ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak sıra dışı konuşmalar yapmamalısınız.
KOVA: MADDİ sorunlarınızı yeniden gözden geçirdikten sonra, planlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Toplantılarda, mantıklı düşüncelerin hakim olduğu bir paylaşım içinde olacaksınız.
BALIK: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi büyük. Küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.
Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için, sorunlar büyüyecek.