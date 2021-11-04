KOÇ: DOSTLARINIZLA bir araya gelmekten keyif alacaksınız. Duygusal ilişkilerinizi genişletmek istiyorsunuz.

Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen kişilerdensiniz.

BOĞA: DOSTLARINIZLA bir araya gelmekten keyif alacaksınız. Duygusal ilişkilerinizi genişletmek istiyorsunuz.

Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen kişilerdensiniz.

İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.

Özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Zevklere düşkünlükte artış olabilir.

YENGEÇ: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir.

Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

ASLAN: BEKLEDİĞİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Olaylar lehinize dönüşecek. Yazılı anlaşmaların gündeme geleceği bir dönemdesiniz.

BAŞAK: DEĞİŞİMLERDEN fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız.

Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir.

Ortam yaratma konusunda etkin çaba göstermeniz gerekebilir.

TERAZİ: PARTNERİNİZDEN çok fazla talep içinde olduğunuz bugün, alıngan tavırlarınızla ilginç bir tablo çiziyorsunuz. Çevrenizdeki her şeyin dengeli olmasına dikkat ederseniz başarıya çabuk yaklaşırsınız.

AKREP: ARKADAŞLARINIZLA işbirliği içinde olmanız, sizi oldukça mutlu edecek.

Sevdiklerinizle aranızda sıcak ilişkilerin gelişebileceği bir günde olmanız, sizi istediğiniz gibi mutlu edecek.

YAY: ÖZGÜRLÜK duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz. Arkadaşlarınızla organize çalışmalar içinde bulunacak, grup çalışmalarınızdan kazançlı çıkacaksınız.

OĞLAK: ÇEVRE ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak sıra dışı konuşmalar yapmamalısınız.

KOVA: MADDİ sorunlarınızı yeniden gözden geçirdikten sonra, planlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Toplantılarda, mantıklı düşüncelerin hakim olduğu bir paylaşım içinde olacaksınız.

BALIK: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi büyük. Küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.

Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için, sorunlar büyüyecek.

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