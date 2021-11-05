KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz.

BOĞA: KENDİNİZİ rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz kalabalık olacak. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön plana çıkıyor. Tepki alabilirsiniz

İKİZLER: AİLENİZLE aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.

YENGEÇ: OLABİLECEK aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Aldığınız tedbirler sonuç getirecek. Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için, çözüme ulaşmanız zor olmuyor.

ASLAN: MADDİ konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var.

BAŞAK: KARDEŞLER arasında yolculuklar söz konusu olacak. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koymak istiyorsunuz.

TERAZİ: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz.. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına izin vermemelisiniz.

AKREP: DOSTLARINIZIN size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı birşey yok. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

YAY: DOĞANIZ gereği kendi bildiğinizi okuyan bir yapınız var. Sadece mantığınıza hitap edildiği zaman ikna oluyorsunuz. Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: BUGÜN, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz. Eğitiminizle ilgili statü isteği içinde olmalısınız. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek, felsefi yaklaşımlarınız olacaktır.

KOVA: FİNANS konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Bazı engellere takılabilirsiniz. Sistemli davranıyorsunuz.

BALIK: ÇEVRE ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.