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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.11.2021, 00:00

KOÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceksiniz. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz imkan sizi bekliyor. Çevrenizle duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.

BOĞA: AY, sizin karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitelerin içinde olacaksınız. Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gün içindesiniz.

İKİZLER: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.

YENGEÇ: PARTNERİNİZİN duygularına değer vermeli ve olayları, onun açısından değerlendirmelisiniz. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.

ASLAN: ENDİŞELİ bir ruh hali içinde olduğunuzu farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek.

BAŞAK: PAYLAŞMA duygunuzun yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün.

TERAZİ: YOĞUN çalışma temponuzu sayesinde, bir çok başarı size gelecektir. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

AKREP: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracaksınız.

YAY: İŞ birliğini seviyor olmanız, çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel odaklaşıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

OĞLAK: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Sizi şaşırtan durumlar söz konusu.

KOVA: KENDİ doğrularınıza inandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. Hiç kimseye taviz vermiyorsunuz.

BALIK: OLAYLARA mantıklı yorum getireceksiniz. İlişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışlar benimsiyorsunuz. Çoğu zaman kafanız karışıyor sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

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