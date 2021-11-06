KOÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceksiniz. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz imkan sizi bekliyor. Çevrenizle duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.



BOĞA: AY, sizin karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitelerin içinde olacaksınız. Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gün içindesiniz.



İKİZLER: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.



YENGEÇ: PARTNERİNİZİN duygularına değer vermeli ve olayları, onun açısından değerlendirmelisiniz. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.



ASLAN: ENDİŞELİ bir ruh hali içinde olduğunuzu farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek.



BAŞAK: PAYLAŞMA duygunuzun yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün.



TERAZİ: YOĞUN çalışma temponuzu sayesinde, bir çok başarı size gelecektir. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.



AKREP: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracaksınız.



YAY: İŞ birliğini seviyor olmanız, çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel odaklaşıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.



OĞLAK: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Sizi şaşırtan durumlar söz konusu.



KOVA: KENDİ doğrularınıza inandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. Hiç kimseye taviz vermiyorsunuz.



BALIK: OLAYLARA mantıklı yorum getireceksiniz. İlişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışlar benimsiyorsunuz. Çoğu zaman kafanız karışıyor sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.